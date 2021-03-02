2021年胡潤全球富豪榜出爐：馬斯克首登全球首富、農夫山泉鍾睒睒躍亞洲首富

中國胡潤研究院周二 (2 日) 公布《2021 年胡潤全球富豪榜》，受新冠疫情等因素影響，特斯拉 (Tesla) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 首度擊敗亞馬遜執行長貝佐斯 (Jeff Bezos)，為歷年來最年輕的全球首富。受中國監管風暴影響，阿里巴巴創辦人馬雲失去中國首富頭銜，並由農夫山泉創辦人鍾睒睒登上中國與亞洲首富寶座。

截至 2021 年 1 月 15 日，全球共 68 個國家、3228 位財富破 10 億美元的富豪上榜，年增 412 位，創下歷史新高。以國家來看，中國和美國幾乎包含一半以上的全球富豪總數，中國以 1058 位位居第一，其次是美國的 696 位，印度以 177 為排名第三。

其中，馬斯克以 1.28 兆人民幣財富，擊敗貝佐斯的 1.22 兆人民幣，首次登上全球首富寶座。LVMH 集團執行長阿爾諾 (Bernard Arnault)、比爾蓋茲 (Bill Gates)、臉書執行長佐克伯 (Mark Zuckerberg) 和「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 分別名列第 3 至第 6 名。

中國農夫山泉執行長鍾睒睒以 5500 億人民幣財富，以第 7 名之姿，成為首位進入富豪榜前十榜單的中國企業家，同時擊敗抖音創辦人張一鳴和印度信實工業總裁安巴尼 (Mukesh Ambani)，躍升為中國和亞洲首富。

2019 年和 2020 年連續 2 年蟬聯胡潤富豪榜冠軍的馬雲，受到中國對旗下阿里巴巴和螞蟻集團進行反壟斷審查拖累，跌出中國富豪榜前三名，除了鍾睒睒、張一鳴外，還落後於騰訊的馬化騰與拚多多的黃峥。

(圖：AFP)

根據上述榜單，馬化騰財富年增 70％，至 4800 億元人民幣，黃峥財富年增 283％，至 4500 億元人民幣。相較之下，馬雲家族財富僅增長 22％，至 3600 億元人民幣。