鮑爾：實現通膨目標可能需要三年以上

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三 (24 日) 赴眾議院金融服務委員會聽證，他持續緩解通膨擔憂，承諾要讓經濟恢復到充分就業狀態，強調經濟明顯改善之前不要期待 Fed 貨幣政策出現任何變化。

鮑爾週三持續強調，經濟復甦中還有很長的路要走，價格上漲的跡象並不一定會導致持續高通膨，聯準會將繼續按當前速度購買資產，並維持基準利率在近零水平。

鮑爾稱，Fed 政策維持寬鬆，因為失業率很高，且未達最大程度就業。

鮑爾提到，汽車價格上漲是因為晶片短缺和供應鏈限制，這並不一定會導致通膨，因為通膨是一個年復一年重複的過程，不是一次性的飆升。

鮑爾表示，聯準會希望通膨預期定在 2%，而不是低於 2%，可能要花三年多的時間才能實現 Fed 的 2% 目標。聯準會將會在每季更新對通膨的評估，致力使用所有工具實現通膨目標。

量化寬鬆、購債方面，鮑爾稱，Fed 就量化寬鬆 (QE) 政策潛在的調整盡可能提前地與外界溝通，期望看到實際經濟數據表明正在接近 Fed 目標，才會逐步放慢購債速度。

關於數位美元，鮑爾稱，今年將是數位美元計劃發展重要的一年，不允許設計數位美元破壞美國的金融體系，Fed 將就數位貨幣問題與國會聯繫，可能需要立法授權才能發行。

鮑爾聽證會消息傳出後，週三美股主指盤中扭轉跌勢，美債殖利率與原油價格應聲跳漲。