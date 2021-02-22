【聯邦投信】新興市場債、高收益債搭配價值股，多重配置牛轉乾坤！

邁入金牛年後，投資人正蓄勢待發，將開啟新一輪的投資行動。聯邦投信指出，全球經濟可望從新冠疫情危機的低潮中復甦，加上美國擴大財政刺激，基本面已逐漸轉好，寬鬆政策延續將有利於風險性資產表現，如具備殖利率優勢之新興市場債及高收益債，以及具穩定配息的能源、金融等價值型股票。雖疫情不時干擾復甦腳步，金融市場波動難免，但多重資產基金在單一資產類別的投資比重更有彈性，面對市場波動時更可有效發揮防禦特性，穩健型投資人不妨透過布局多重資產基金以因應市場輪動。

市場波動率升高，穩健收息迎新春！

聯邦高息策略多重資產基金經理人游蕙蘭表示，從債券資產分析，近期各類債券指數殖利率水準表現平穩，但仍看好「新興市場債」及「高收益債」。目前新興市場債殖利率為 3.59%，而高收益債券之中，又屬全球高收益債券殖利率水準最高，達 4.30%，新興市場債與高收益債相對其他債種具備殖利率優勢，且可獲得穩定息收，未來更有機會持續創造較高報酬。

另從股票資產來看，游蕙蘭指出，目前市場認為通膨預期逐漸升溫，在當前情況之下，較有利於價值型股票。價值型股票通常是週期性產業的股票，在經濟復甦的初期表現可能相對優異，更符合現在的經濟展望，只要各國政府保持足夠的財政支出，並順利供應 Covid-19 疫苗，全球經濟將有望迅速反彈，帶動價值型股票上漲，其表現甚至可能跑贏成長型類股。此外，價值型股票因股價波動性相對較小、具備穩定的配息能力，投資人若能逢低佈局能源、原物料、金融及工業等產業類股，應是不錯的投資配置選擇，長期持有也有機會獲取較高的投資報酬。

整體而言，游惠蘭認為，當前市場氣氛相當熱絡，短期內在相對高槓桿和擁擠交易的背景之下，市場波動升高的機率將會逐漸增加，進而導致金融資產價格的波動加大，投資人可採多重資產配置靈活因應，如以新興市場債券及高收益債券再搭配股票資產，不僅更有機會獲取較高收益，投資人也可以透過穩定收息來達到預期的報酬目標。

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基金警語

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