【百達投顧】南非幣、澳幣成境外股票基金 加碼熱門幣別

2020 年 3 月受到新冠疫情重大衝擊，境外股票型基金規模一度跌破新台幣兆元大關，隨著各國財政政策與貨幣政策出籠，有利於股市表現，投資人重返股市意願濃厚。去年底境外股票型基金規模繼 2018 年 1 月後再度突破新台幣 1.3 兆元，以幣別來看，主要幣別以南非幣與澳幣計價基金規模增幅 73% 與 62% 居前兩名。

過去國人透過非主流貨幣買境外基金，多半是追求更好的收益空間，因此過往高孳息的南非幣、澳幣常會被用於申購債券或平衡型基金。不過，3 月以後，全球政府政策下猛藥激勵股市從谷底猛烈反轉，甚至帶動多個市場突破歷史高點，投資人重回市場也更願意投資股票，此兩類貨幣計價的股票型基金規模也明顯成長。

百達投顧總經理林秋瑾指出，台灣投資人對於非主流幣別的接受度高，經年累月下來，相關外幣的部位已不容小覷，有些具有期限的多幣別產品在近期陸續到期，基金銷售機構積極替投資人尋找更佳的長期持有標的。

為了滿足投資人的需求，百達投顧特別針對旗下受歡迎的主題趨勢產品註冊南非幣與澳幣級別，包含百達 - 環境機會（基金配息來源可能為本金）、百達 - 環保能源（基金配息來源可能為本金）與百達 - 機器人科技（基金配息來源可能為本金）。根據晨星基金分類，這三檔基金分別屬於產業股票 - 環境生態、產業股票 - 替代能源、產業股票 - 科技，投資均是著眼受惠長期大趨勢的主題，且疫情之後，全球對於環境保護的重視更甚以往，各國推動綠色復甦，或是設定淨零碳排放時程，都讓相關主題的投資能見度提升，很適合投資者以長期投資的角度切入，或是採用定期定額的方式持續布局。

林秋瑾表示，南非幣目前相對於美元仍有避險收益，因此針對國人投資習慣，特別註冊月配息級別，澳幣已無避險收益，故註冊累積級別。

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收益型股票基金：基金投資之企業，其股息配發時間及金額將視個別企業之決定（如部份企業可能決定一年配發一到二次）。基金配息級別配息金額之決定，主要是透過對投資企業長期股利配發記錄之追蹤做未來一年內股利金額之預估，並在考量相關稅負及扣除相關成本費用後，始決定每月基金每單位之配息金額。百達 - 環保能源、百達 - 機器人科技、百達 - 環境機會: 基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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貨幣避險級別其成分基金之綜合結算貨幣會與該避險級別的貨幣進行對沖。投資組合內以非綜合結算貨幣計值之資產所引致的匯率風險，將仍然存在。

本基金採用『反稀釋調整』機制，相關說明請詳閱基金公開說明書『擺動訂價機制』、『稀釋費』之章節。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去績效亦不代表未來績效之保證。

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