【街口投信】股市及債市週報

【股市】

近期 10 年期美國公債值利率跳升至 1.30% 之上，創下 2020 年 2 月以來的最高水平。30 年期也達到一年來的最高水準。由於飆升的利率可能會使高成長股票市場失去吸引力，特別是科技股，因此也導致相關類股漲多後下跌。不過，相反的景氣循環以及重啟經濟個股表現突出，尤其是能源類股，原因是美國南方地區寒冬引發了油價的上漲，並使 WTI 原油期貨一年多來首次突破每桶 60 美元。

另外，由於疫苗的推出，經濟的重新開放以及對更多財政刺激措施的期望，二月美國市場上半月表現突出。在 VIX 跌破關鍵門檻 20 後，主要指數都紛紛再創新高。不過，隨後受到美債殖利率上漲以及通膨預期，持續壓抑市場的樂觀氣氛，特別是科技成長股。因此，上週標普 500 指數下跌 0.71%，NASDAQ 指數下跌 1.57%。Dow Jones 指數則上漲了 0.11%。

街口投信表示美國企業財報表現上，仍有高達八成以上獲利超越預期，顯示企業表現遠優於市場早前預期。此外，疫苗施打加速下，病例數也逐漸降低，加上美國刺激政策方案即將推動下，都有利於重啟經濟企業的股價反彈。此外本周仍有多項重要經濟數據將公布，以及大型零售業公布財報；科技股則有 Nvidia 將公布最新財務數據，再度成為市場關注焦點。

【債市】

美國民主黨可能推出之 1.9 兆美元財政刺激方案，配合美國良好的經濟數據提升通膨預期，帶動上週 10 年期美債殖利率大幅彈升 12.8bps 至 1.34%。高收益債券由於利差寬、存續期間短，對於基準利率彈升較具抵抗力，上週巴克萊美國高收益債券指數小幅下跌 0.05%，長天期債券表現相對疲弱。個別產業方面，德州電力產業受到寒流斷電影響，債券價格普遍下跌；由於預計寒流影響僅為暫時性、伊朗若與美國和解可能增產、以及後續 OPEC + 是否延續減產之不確定性，使週五油價自高點回落，能源產業債券周五小幅走低，通週呈現區間震盪。資金流方面，根據 Refinitiv Lipper 資料顯示，截至 2 月 17 日當週，美國高收益債券基金淨流出 135 億美元，反轉前一週資金淨流入態勢。

目前全球已施打超過 2 億劑新冠肺炎疫苗，歐美新增確診病例數亦持續降低，街口投信表示隨著經濟復甦，市場開始擔憂通膨升溫可能使聯準會收緊貨幣政策，使今年以來美債殖利率大幅走高。聯準會主席 Powell 本周二、三將分別出席參眾議院聽證會，關注其對於近期美債殖利率彈升看法。

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