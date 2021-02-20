傳芯科科技出售類比晶片業務 報價上看30億美元

周六 (20 日) 彭博社報導指出無晶圓 IC 設計廠芯科科技 (Silicon Labs)(SLAB-US) 正考慮分割類比晶片業務。消息公布後，Silicon Labs 股價收盤狂飆 10.4%，股價收在每股 162.84 美元，創下新高，總市值超過 71 億美元。

根據消息人士指出，該公司類比晶片業務的估值可能介於 20 億～30 億美元，也有可能更高。

針對該消息 Silicon Labs 拒絕發表評論。

(圖片: AFP)

Silicon Labs 的產品主要是用在智慧家庭裝置、工業自動化、汽車和數據中心，而這些市場均在快速成長中。

即便 Silicon Labs 業務前景佳，但在半導體產業內它的規模屬於小型晶片 IC 設計廠，其年營收未超過 10 億美元。根據 2 月初 Silicon Labs 公布的財報顯示，2020 年營收 8.867 億美元。

若能順利分割類比晶片業務，Silicon Labs 將專注於物聯網相關的業務。這部分晶片的銷售額佔其營收約六成。

最近幾個月來，半導體產業接連出現數起併購案，包含輝達、AMD、Marvell、瑞薩均等宣布數十億美元，甚至上百億美元的交易。

此外，過去幾年由於設計和生產成本的不斷成長導致半導體領域出現整併風潮，像是 Silicon Labs 這樣規模的企業引起不少半導體大廠的興趣。

IC Insights 曾指出，在物聯網市場中 Silicon Labs 是一家擁有豐富物聯網產品線，且還相對獨立的公司，具有被合併的潛力。Silicon Labs 物聯網產品線非常廣，當中包括了無線 Mesh 解決方案（例如 Zigbee 和 Thread），另外還有低功耗的 32bit ARM 微處理器、感測器和其他產品。

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