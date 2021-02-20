AppleCar關鍵里程！彭博：蘋果與多家LiDAR感測器供應商洽談

週五 (19 日) 《彭博社》引述消息人士報導，蘋果正與多家光達 (LiDAR) 感測器供應商進行討論，這標誌著蘋果 Apple Car 研發的關鍵里程碑。

受此消息影響，蘋果 (AAPL-US) 收紅至每股 129.87 美元。LiDAR 感測器供應商 Luminar Technologies (LAZR-US) 上漲 2.59%、Velodyne Lidar (VLDR-US) 上漲 1.00%。

蘋果首款電動車「Apple Car」備受市場矚目，週五消息人士透露，蘋果正積極向 LiDAR 感測器供應商展開洽談，

2014 年蘋果就傳出了自駕車計劃 Project Titan，自動駕駛汽車項目已進展數年，蘋果已自行研發大部分必要軟體、底層處理器和人工智慧演算法。

消息人士稱，與 iPhone 一樣，蘋果希望外部供應商為自動駕駛汽車項目提供關鍵硬體組件，而蘋果目前仍在洽談自駕車光達 (LiDAR) 感測器供應商，尚未與任何供應商達成協議。

消息人士稱，邁向開發汽車設計的過程中，蘋果可能會考慮多家雷射感測器廠商，最終完成 Apple Car 成品仍需要數年的時間。

LiDAR 感測器是自駕車的關鍵領域，透過光感測物體與距離，分為閃光 (Flash) 和掃描 (Scanning) 兩種感測方式，能夠應用於存取控制、檢測行駛條件、偵測路障、智慧交叉路口、智慧停車等。

截稿前，蘋果發言人拒絕置評。

本周稍早 (18 日)，蘋果造車團隊自駕團隊資歷最久的元老 Benjamin Lyon 跳槽到美國太空發射服務公司 ASTRA。Benjamin Lyon 於 2014 年幫助蘋果組建了最初的電動汽車自動駕駛項目泰坦計畫，他是負責感測器工作中最資深的經理，外界認為這對 Apple Car 的發展將帶來一大挫折。

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