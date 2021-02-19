傳小米將造車 官方回應模糊

周五 (19 日) 中國市場傳出小米 (1810-HK) 已確定投入當紅的電動車產業，並視其為戰略級決策，不過具體形式還未確定，可能仍有變數。而知情人士透露，小米造車可能是直接由小米集團創辦人雷軍親自主導。針對市場傳聞，小米回應：「晚點等公告，更多消息暫時不予回應。」

雷軍過去曾多次考慮小米造車的可行性，小米內部也成立專案小組調查過造車項目。第一次是在 2015 年投資蔚來之前，但雷軍與產業中專家交流過造車想法後，反應並不樂觀，因此沒有實際付諸行動。

隨後小米聚焦手機主業，雷軍則透過創投公司以投資模式投資蔚來和小鵬，這兩筆交易只是純投資，持股比重也不高，均不到 5%。

(圖片: AFP)

之後 2018 年小米經歷供應鏈風波後，在手機市場站穩腳步並成功上市，開始做更多業務方面的嘗試。一名熟知小米內部的人士指出，小米啟動名為「micar」 的造車項目調查計劃，由負責制定小米戰略的參謀部帶頭。時任小米參謀長的王川，多次與蔚來、小鵬等中國造車新勢力高層交流，了解產業情況。

其後小米對造車的最近一次的內部討論，是在 2019 年第三季。當時小米高層在董事會上再提出造車方案，王川拿出汽車產業研究報告向雷軍建議，認為 2019 年底到 2020 年初，是小米進入造車的時機，不過當時雷軍仍有顧慮而暫緩。

現在市場傳出小米將進軍電動車產業，主要也是目前電動車市場是當紅炸子雞，再加上中國政府針對性的補貼政策，雷軍有意「順勢而為」搭上這股潮流。

不過如果小米不與其它汽車製造商合作，要自力發展造車將極度燒錢，對於小米集團未來影響仍有很大的不確定性。

