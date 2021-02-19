華為P50系列仍會推出 上市時程恐延後

周五 (19 日) 外媒取得獨家消息指出，華為手機供應鏈當中的一家廠商透露，該公司已開始向華為 P50 系列手機供應零組件，但 P 系列的訂單數量比過去都少。同時，與過去出貨時程相比，該公司向華為新款 P 系列供應時間也有所延後。

華為往年 P 系列的推出日期是 3 月底，隨著時間 3 月底慢慢接近，關於華為 P50 的消息也越來越多。根據最新資訊顯示，全新的華為 P50 系列將包含 P50、P50 Pro 和 P50 Pro + 三個版本，搭載麒麟 9000 系列晶片。

目前市場猜測全新的華為 P50 會採用微曲螢幕，P50 Pro 是瀑布螢幕，P50 Pro + 是曲面螢幕，三款將首度採用居中挖孔的設計。後置鏡頭則採用矩陣模組，鏡頭則增加到 5 個。

(圖片: AFP)

由於美國禁止 5G 晶片出貨給華為，暫時只開放 4G 零組件，導致華為研發受到阻礙，外媒最新消息指出華為手機零組件訂單將大減 60%，今年訂購 7000 萬至 8000 萬部智慧手機零組件，去年則是高達 1.89 億部。

根據市調機構統計，華為已經從全球手機出貨排名第一跌出了前五名。儘管面對如此艱難環境，華為仍然沒有放棄研發新產品，只是高階晶片供應不足，華為的出貨量整體還是大打折扣。

由於美國強制切斷華為與 5G 手機零組件供應商間的合作關係，市場對於華為出售智慧手機業務的傳聞不脛而走。對此，華為執行長任正非本月初接受訪問時強調，未來可以轉讓 5G 技術，但絕不會出售智慧手機業務。

