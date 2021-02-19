【野村投信】台股激情過後，該回歸基本面了

焦點訊息：

美國半導體工業協會 (SIA) 致函美國總統拜登，呼籲白宮正視美國失去半導體晶片自主製造能力的窘境，希望政府能考慮提供半導體業者稅務優惠及提撥高額補助金，協助美國業者全力發展 3 奈米以下節點的先進製程製造能力。該封連署信有包括英特爾、高通、超微、NVIDIA 與博通在內等多家重量級業者共同署名。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 監管文件顯示，全球最大避險基金橋水 (Bridgewater) 自 2020 年前三季減持台股後，第四季開始回補台股部位(季增 3.35%)；同期間摩根士丹利、高盛及道富等華爾街巨擘也同步增持台股。

經理人觀點：

激情過後，該是回歸基本面的時候了：

2/17 的亮麗紅盤，讓台股跟上農曆春節期間與美股（尤其是費城半導體指數）之間的漲幅落差，惟接下來到 3 月底這段時間，伴隨著年報的揭露，台股就要反映個別企業的營運情況了。我們認為，從月營收表現、第四季財報與今年首季展望等內容差異，將使某些公司股價超額報酬（α）脫穎而出，而部分公司偏高股價則面臨打回原形的風險。

指數面臨震盪，迎向個股調整期：

與去年不同的是，如今不論是全球疫情發展、拜登大規模刺激政策或經濟 V 型復甦的觀點，投資人幾乎已呈現高度共識，部分資產價格也已反映。所以從指數的水準來看，我們認為短期內並不容易再見到驅動高仰角上攻的催化劑；此外美國 10 年期公債殖利率彈升至一年新高、美元不排除尋求落底，這些因素將使部分較為敏感的投資人擔憂股市發展，故短期內大盤走區間盤整的機率自然也會提升。我們對這樣的發展不感到意外，並重申今年與去年最大的不同，將是今年是「選股不選市」的極致年度；去年買科技 ETF 或能輕鬆致勝，但今年須掌握足夠的α，才是最後贏家。

關注北美地區銷售動能：

美國元月零售銷售數據強勁，在我們眼中是極佳的訊息。去年我們曾提到，聖誕節前亞洲對歐美市場的出口非常熱絡，只是在各國抗疫局部封鎖的情勢下，廠商日後能否得到相應的終端銷售數字回饋，攸關業者出貨是否變存貨的隱憂。目前看來元月表現還不錯，但這段時間我們得持續觀察北美地區的銷售情形，2 月份的數據同樣關鍵。

散裝航運火熱，但追高宜慎：

受惠於近期景氣復甦的預期，原物料運送需求轉強，巴拿馬船運價創十年新高，帶動散裝航運股表現火熱。可惜的是，散裝供過於求的情況並未全然改善，這段期間仍是屬於短暫供需不均衡的週期循環，建議投資人謹慎介入。

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