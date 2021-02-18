雙收益配息 利息入袋理財有感

投資人的心情往往跟著市場與行情走勢跟著漲漲跌跌，想要穩定情緒、不隨市場起伏，富蘭克林投顧建議民眾能夠透過長期投資淡化過程中大小考驗，並選擇有固定收益的基金、踏實感受現金入袋的感覺。

考量美股多頭氣勢未減、新興亞股補漲來勢洶洶，能兼顧資本利得與配息收益的美國或新興市場月收益型平衡基金的「雙收益策略」，不但符合當前趨勢，還能增強理財自信，以利貫徹致富計畫。

當中配息型基金標榜高息特色而受到國人喜愛，其包括月配、季配、年配等不一而足，如何選擇配置才能極大化理財效益，富蘭克林建議投資人，可從「年齡（age）」、「目標（Objective）」、「盤點投資組合（check）」的 abc 三指標評估入手。

挑選配息型基金 abc

一、年齡（age）：不同年齡適合不同類型的配息基金。隨著年紀增長，無法承擔過高風險或想以固定配息支應退休後無收入時的生活支出，每月領息，滿足安定生活所需也增加投資的樂趣，例如美國高收益債、新興國家當地債擁有高殖利率優勢，且各有當前經濟表現穩定、國際資金簇擁等加分，可提高持有部位並作為固定收益資產的核心標的。

若還年輕，尚在為人生打拼，基金淨值的表現應優於對配息入袋的重視，可酌量佈局，並把配息積極用於再投資，有機會讓投資報酬更亮眼。

二、目標（objective）：依照投資目標挑選基金。若基金理財的目標是滿足每月生活支應，或是資金相對充裕、孳息收益較顯著，選擇月配息型基金相對適合；若目標設定為中長期累積資產規模，例如準備一筆子女教育金或退休金，即使選擇配息收益，也建議投資追求利滾利、養大資金池。

三、盤點（check）投資組合：為了避免因為對配息情有獨鍾，導致債券資產過高而顯得太保守，或是滿手股票而忽略風險控管，定期盤點自己的投資組合是否均衡很重要。富蘭克林投顧建議，當前美股、新興股市氣勢仍佳、但囿於波動頻率也高，現階段必納美國股債平衡型及新興市場月收益型基金，既滿足了月配息入袋的穩健需求，亦有望分享到多頭時期股票部位的漲勢。

據統計，追溯過去 20 年任一個月進場投資三年的循環報酬率，相較於全數投入美股或新興股等單一類型資產，以及以 25% 的美國與新興市場的股債部位替代，可發現不只正報酬機率再躍升，包括投資三年的循環報酬率平均值和過去 20 年年化報酬表現，均顯示資產均衡配置與長期投資的優勢。

* 資料來源：境外基金觀測站，截至 2020 年 12 月底止。

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