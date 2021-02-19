【統一投信】台股演出奔牛行情 12檔台股長青基金10倍奉還

台股新年迎來開門紅，上演奔牛行情，進入牛年短短二個交易日就直搗 16,500 點，也帶動台股基金表現同步水漲船高。尤其是全球車用晶片大缺貨，半導體製造供應鏈炙手可熱，更加突顯台灣科技業位居全球關鍵位置，台股基金也成為投資人在資產配置上不可或缺的一環。

根據最新統計，基金淨值在百元以上的台股基金共有 12 檔，由於基金成立時淨值為 10 元，等同這 12 檔基金都帶給投資人 10 倍奉還的績效。其中，統一投信有統一全天候、統一龍馬、統一黑馬、統一奔騰共四檔進榜，顯示其深耕台股基金市場有成，群益及復華投信各有二檔入列，保德信、富邦、瀚亞、元大投信則分別有一檔入榜。

這 12 檔 10 倍奉還的台股基金，基金成立時間都接近或超過 20 年，顯示基金歷經多次台股多空循環，更可看出老字號長青基金台股研究團隊的操作能力，因為惟有能精準掌握股市脈動，才可持續推高基金淨值。

展望後市，美國已開始進行大規模疫苗施打，近期新增病例數已有下降趨勢。美國總統拜登 2/16 在受訪時也表示，預計到今年 8 月底前所有美國民眾都能接種疫苗，且隨著新一輪紓困案可能在 3 月通過，消費需求和家庭支出有望加速成長，未來景氣看法樂觀。

此外，英國也積極推動疫苗接種計畫，50 歲以上成人在 5 月前都可以接種第一劑疫苗；歐盟的接種計畫雖落後美、英，但正加快速度，希望能在 9 月中前達成 70% 成人接種的目標；日本也於 2 月中正式開打疫苗，整體來說，全球受疫情影響程度將日漸下降，經濟好轉態勢持續，以出口為導向的台股將同步受惠。

統一全天候基金經理人林世彬表示，最新公布的台股上市櫃公司元月營收來到 3.28 兆元，年增 24.4%，創下歷年同期新高。其中，有 139 家企業營收創高，也創下歷年同期最多家數紀錄。亮麗的營收數字為推動台股續升的最佳動能，目前 2021 年全年獲利年增率更是上看 25%。

林世彬指出，台雖然台股 PE、PB 目前都在歷史相對高點，但 Q1 超級資金行情未變，在企業獲利上修及政策偏多下，資金流向股市趨勢不變，惟台股指數漲速較快，短期可能高檔震盪，也不排除有拉回可能，但無礙後續偏多格局。

投資方向上，林世彬認為，由於物聯網需求持續攀高，手機及車用市場明顯回溫，加上晶圓代工產能吃緊，持續帶旺半導體產業以及先進封裝成長。佈局重點為產業能見度高的企業，並以半導體、5G、低基期傳產股為主軸。

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