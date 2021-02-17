打響牛年第一槍 京東物流港股上市啟動

2 月 16 日晚間，京東物流向港交所送交上市申請書，成為港交所在農曆新節後公布的第一份 IPO 申請案。京東物流也成為京東集團旗下繼京東數科和京東健康後第三家 IPO 的集團子公司。

京東物流公開說明書內容顯示，2018 年、2019 年，及 2020 年前 9 個月京東物流的營收分別為 379 億人民幣、498 億人民幣和 495 億人民幣。2018 年、2019 年及 2020 年前 9 個月淨虧損為達 28 億人民幣、22 億人民幣及 1170 萬人民幣。

同時在這段期間內，京東物流的營運成本不斷下滑，2018 年、2019 年及 2020 年前 9 個月的營運成本佔總成本分別為 97.1%、93.1% 和 89.1%。

(圖片: AFP)

自京東物流創立以來，其在京東集團內扮演著重要角色。京東集團本質是一個數位化流通供應鏈體系，京東物流是京東整個供應鏈體系的物流支柱，一方面保障消費體驗的持續提升，保持 C 端口碑，另一方面優化企業供應鏈，推動 B 端賦能。

另一方面，京東物流對京東體系內其他事業群也形成有力援助，如京東健康的優勢是零售醫藥，當中關鍵的一點是，京東物流撐起京東健康進行藥品自營業務的角色。

業界認為京東物流仍有不少的提升空間，例如在高時效的航空物流方面與亞馬遜物流體系還有差距，另外在主要幹線陸運等方面實力還需要不斷提升。從產業趨勢看，數位化倉儲配送物流體系和航空物流、海外物流網路等都需要不斷增加投資。

京東物流上一波融資是在 2018 年 2 月份，融資金額為 25 億美元，投資方包含高瓴資本、紅杉中國、招商集團、騰訊及中國人壽等多家法人。這波融資後，京東物流估值約為 135 億美元。

