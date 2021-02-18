香港失業率升至7.0% 寫近17年來新高

香港周四 (18 日) 公布，2020 年 10 月至 2021 年 1 月失業率達 7%，創近 17 年來最高，為因應疫情採取的社交隔離及旅行限制，繼續對本地的企業與就業帶來傷害。

香港政府統計處指出，最新失業率較前月公布的 6.6% 增加 0.4 個百分點，至 7.0%，為 2004 年 4 月以來最高，失業人數增加 7500 人至 25.3 萬人。就業不足率同樣上升，由 3.4% 升到 3.8%。

過去兩年，由於社會動盪和全球疫情，香港經濟陷入持續衰退。做為重要經濟支柱的零售銷售，先是因為政治示威活動而暴跌，後又因為遏制疫情的限制措施，而繼續下滑。

以部門來看，消費及旅遊相關行業受到的衝擊尤其嚴重，失業率升至 11.3%，就業不足率達到創紀錄的 6.6%。報告稱，餐飲服務活動業的失業率升至 14.7%。

大多數其他行業的勞工市場情況也在惡化，尤其在教育業和藝術、娛樂及康樂活動業。

有經濟學家預測，失業率飆高的情況短期內將繼續維持、甚至上升，星展香港預期第一季的失業率高點恐達 7.2%。

香港勞工及福利局局長羅致光在報告中表示，雖然第四波疫情近期已有緩和跡象，但由於經濟活動回歸正常需要時間，勞工市場在短期內仍將受壓。