京東健康上市核准 母以子貴京東H股大漲4%

周五 (13 日) 京東集團旗下京東健康在香港的上市申請已取得核准。9 月 27 日港交所已公佈京東健康提交的公開說明書。京東健康計劃募資至少 30 億美元，最快 12 月上市。

之前外電報導指出，京東健康目標估值為 200 億美元，美銀、海通國際及瑞銀為保薦人。

受到子公司上市消息刺激，京東集團 H 股開盤大漲 3.7%，每股暫報 335 港元。

資料來源: 新浪財經, 京東股價日線走勢

京東集團從 2014 年涉足醫療健康業務，並將京東健康發展為繼京東物流和京東數科之後的第三隻獨角獸。京東健康目前旗下擁有零售藥房及在線醫療健康服務，兩大業務的合作形成「醫、藥聯動」的體系。

京東健康公開說明書內容顯示，2017 年～2019 年的營收分別為人民幣 56 億元、人民幣 82 億元、人民幣 108 億元。2020 年上半年，京東健康的營收達人民幣 88 億元。

純益方面，2017 年～2020 年上半年的純益分別為人民幣 2.1 億元、人民幣 2.5 億元、人民幣 3.4 億元和人民幣 3.7 億元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司的線上零售平台有超過 1000 萬種商品，入駐超過 9000 家第三方商店，在全中國共有 11 個藥品專用倉庫和超過 230 個非藥品倉庫， O2O 服務「京東藥急送」已涵蓋全中國逾 200 個城市，提供最快 30 分鐘送藥上門的服務。

公司旗下的京東互聯網醫院平台上已有超過 6.5 萬名自有和外部醫生，日均問診量超過 10 萬。並與知名專家合作，共建了 16 個不同疾病領域的專科醫療中心。所屬全職醫生團隊平均擁有超過 15 年的醫療專業經驗。

2020 年上半年，新冠肺炎疫情進一步提升了線上醫療服務的需求，京東健康的日均線上問診量約 9 萬人次，相比去年同期增長近六倍。

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