百思買定位好 囊括實體和網購優點 華爾街喊買：疫情消散後 依舊鴻運當頭

新冠疫情期間，勞動者和學生搶著升級居家環境為辦公或學習環境，以應對遠程工作與學習的需求，接著長期的居家生活又迫使消費者添購自民生乃至娛樂休閒的各種居家應用物品，造福了百思買 (BBY-US)，使其成新冠疫情受寵兒。

然而，Guggenheim 分析師 Steven Forbes 週一表示，就算新冠病毒消散，百思買的好運也依舊健在，因「消費者電子支出會持續增長下去。」

他重申百思買「買進」評級，且目標價為 130 美元。

百思買本月稍晚將公布第四季財報，Forbes 預期同店銷售將較前一季稍微下降，但前景依舊強勁。

大眾雖然居家時間更長，但因為添購設備的需求下降，可能壓迫其業務結果，以及某些關鍵類別短缺也可能影響結果，例如電玩主機和電腦等。但他認為，這些都是較小、較短暫的阻力，「所以應該是一個紮實且高於共識預期的季度。」

然而，夏季可能有點棘手，因為那是與 2020 年艱困對比的開始，也通常是消費電子的淡季。然而，這也應該是短期問題，不會使其理論脫軌，即「新冠疫情提高了家庭採用技術解決方案的需求和意願，這是長期消費電子需求上升的積極現象。」

百思買的定位良好，可以利用此一趨勢，因為其店面是購物者與實體商品比較、尋求幫助和取得協助的樞紐，同時還能當作交貨中心，因為現在有許多實體的百思買商店。此外，截至去年下半年，該公司的起薪已經達到每小時 15 美元，其調漲工資的壓力將低於同業零售商。

其他分析師也樂觀看待百思買目前的成功。美銀美林分析師上週四上修百思買評級，自中立調升至買進，但維持目標價在 132 美元。

百思買週一上漲 3.37 美元或 2.94%，收 117.90 美元。百思買自今年起迄今已漲逾 18%，在過去 12 個月中，市值增加近 1/3。