【野村投信】野村投信2021年2月資產配置與投資建議

■ 資產配置方面，過去 1 個月市場最矚目的焦點便是財報成績單及美國新一輪紓困案。財報方面，大型科技股、特別是具有消費題材的科技股，依然仍繳出超越預期的佳績，股價也因此持續有好表現；至於拜登提出高達 1.9 兆美元紓困案，國會上週已通過預算決議，本週將依協議內容制定法案後，逕送參眾兩院表決，力拼 2 月底前過關。從上述兩個觀察重點的發展結果，加上美國疫情在疫苗加速施打後，新增染疫人數已開始下降，我們可以推論，接下來股市將維持多頭。總結以上，2 月我們建議將股票部位維持在 60% 的最大加碼比重不變 (較中性部位多出 20%)、同時維持債券 25% 的低配水準 (較中性部位低配 15%）、多重資產則是 15%。

■ 股市方面，從 1 月份已公布的財報結果，可看出科技、消費類股的財報底氣仍然相當堅實，因此我們建議將具有消費及科技成長概念的基金重新放入股票配置組合；另外以科技股為主的大中華 (包括台股)，仍是我們最看好標的。至於原物料題材仍是景氣復甦行情下，不會缺席的一環，原物料為骨幹的拉美或巴西市場值得推薦。最後，「拜登經濟學」登場，氣候環境永續題材預期熱度將持續，我們建議投資人續抱。最後，經過一季的新興市場領先成熟市場之後，我們預期接下來將由美股帶領成熟市場繳出好表現。

■ 債券部分，如同上述觀點，10 年期美債殖利率仍有緩步向上壓力。雖然 Fed 持續承諾維持超低利率政策，然而在 2 月份市場焦點轉向高額財政紓困法案通過後，接下來在尚未加稅前，美國發債金額可能大增，加上景氣持續復甦使通膨預期上升，殖利率恐將先向上挑戰新高後再拉回盤整。基於此看法，我們建議持續降低存續期間風險，因此可望受惠於景氣復甦的邊境市場債、搭配存續期間較短、與股市連動度較高的美國高收益債為推薦首選，並且搭配能靈活調整存續期間及債種配置的複合債，以作為利率緩步上升環境下，持盈保泰的債市投資配置。

■ 多重資產部分，維持與上個月推薦不變，以新興市場多元資產作為主要推薦，境外部分以新興市場股債靈活調整的多重資產基金、境內部分則以全球多元資產（MADB）作為投資主軸，此基金投資組合囊括最富成長性的科技股，以及可參與後疫情時代的景氣復甦概念股，兼具成長暨價值的股市槓鈴配置法，我們認為頗契合當前的投資環境。

■ 2021 年 2 月資產配置與境內基金建議

■ 2021 年 2 月資產配置與境外基金建議

上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。

上述基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

上述基金可能因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。

上述基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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