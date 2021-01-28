長榮航飛行學院自費學員招生 擴大招收18名

長榮航 (2618-TW) 今 (28) 日宣布，長榮航空飛行學院 2021 年度自費學員開始招生，每梯次為 6 名，預計共招收 18 位學員。

長榮航空飛行學院校長朱戈表示，飛行學校設立以訓練長榮航飛行員為主要目的，確保飛行訓練資源的自主權、提升基礎飛行訓練品質，自 2012 年 12 月成立至今，已完訓長榮航空培訓飛行員共 281 名，並於去年開始招收少數自費學員，初期僅開放 6 個名額，依逐年增加的訓練能量，今年招收自費學員增為 18 個名額。

朱戈進一步說明，訓練課程除提供航空公司客製化的訓練，也包括飛機自用駕駛、飛機商用駕駛、儀器飛航、飛機教師駕駛，以及預防不正常飛行姿態及改正訓練，而學院的專業飛行教官以責任制的方式指導學生，確保訓練品質。

儘管新冠肺炎疫情在美國影響甚鉅，但長榮航空飛行學院至今維持全校師生零確診的紀錄，運作並未受到影響，朱戈表示，去年學校完成的訓練時數不但未受影響，更較前一年成長 10.2%。

長榮航飛行學院位於美國加州沙加緬度 Mather 機場，空域廣闊適合初學者學習飛行，學院已陸續新建完成 18000 平方英呎訓練中心、16000 平方英呎飛機維修棚廠，現擁有 7 架 DA-40 單引擎飛機、1 架 DA-20 單引擎飛機、1 架 DA-42 雙引擎飛機、FAA Level 5 DA-40 訓練模擬機，以及 20 名專業飛行教官，具有美國聯邦航空總署核發認證 FAA Part 141 飛行學校、FAA Part 135 維修廠和 Diamond Aircraft 維修中心 。