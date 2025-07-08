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台驊重砸2.9億元 大買長榮航7000張

鉅亨網記者王莞甯 台北


貨攬業者台驊 (2636-TW) 今 (7) 日公告，自 3 月 6 日至 7 月 7 日止，共買進長榮航(2618-TW)7000 張，每股平均價格 41.62 元，交易總額約 2.91 億元，而此舉主要是為提高資金使用效益。

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台驊創辦人暨總經理顏益財。(鉅亨網資料照)

台驊至目前為止共持有長榮航 7000 張，持股比例 0.13%，此次從過往熟稔的貨櫃海運投資，跨足航空股投資，市場揣測是否為昔日航海王看好航空業的客貨運展望。


台驊董事會日前通過授權董事長在 50 億元額度內，得以彈性處分帳上航運類股票，此是財務操作與資產管理機制的一環，目的在於提升資產使用效率、強化財務靈活度，但不代表公司對市場趨勢或個別產業前景的任何看法。

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