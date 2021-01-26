12月房貸、土建融餘額續創高 房貸年增幅寫14年高點

台灣央行今 (26) 日公布去年 12 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 8 兆 422 億元、2 兆 4612 億元，雙雙續創歷史新高，其中，房貸餘額年增率擴大至 8.5%，較上月續增 0.44 個百分點，年增率創 2007 年 1 月以來新高，而土建融餘額年增 17.52%，較上月增 0.62 個百分點，也續創 2011 年 8 月以來新高。

央行日前公布去年 12 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做房貸達 683.37 億元，月增多達 103.83 億元，並來到 2016 年 1 月以來單月新高，央行指出，目前房市剛性自住需求仍強。

據內政部統計處最新資料顯示，去年全台買賣移轉棟數達 32.6 萬棟，創下近 7 年以來的新高。

對於房市後續展望，央行認為，在 12 月無預警祭出新一輪的選擇性信用管制措施後，預料 1 月的數據中才會開始看到對房市的影響。

房仲業者則認為，央行的管制措施短期內會降低市場過熱的氣氛，不過，由於從簽約到過戶完成需要 3 周至 1 個月左右的時間，因此，在 1 月的買賣移轉棟數數據中，才會初步看到當前政策對房市交易量的影響。

而台灣經濟研究院最新公布的 12 月營建業營業氣候測驗點，呈現連 2 月下降，台經院認為，短期內賣方動作將會顯得收斂，部分買方投資族群也轉趨觀望，預料房市將歷經一段調整期。