〈房產〉大樓、華廈成主流 新竹房價僅次於雙北躍全台第三

近年大樓、華廈成為房市主流，但全台各縣市價差極大，房仲業者根據實價資料統計單價與總價後發現，單價最高為台北市，去年平均成交每坪 67.5 萬元，第二高是新北市的 34.8 萬元，第三則為新竹縣市的每坪 21.2 萬元，台灣其他四都被甩在後頭。

由平均總價來看，全台僅有雲林縣、南投縣、嘉義縣市、台東縣及屏東縣連續兩年還在 500 萬元以內。大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，雙北擁有台灣最多政經資源，房價名列前茅不足為怪，新竹縣市受竹科買盤帶動，推升區域大樓單價站穩 2 字頭。

綜觀各縣市大樓華廈 2019 年及 2020 年平均價格，台北市單價 6 字頭遙遙領先，平均交易總價 3000 萬元上下，依據各縣市平均總價，在台北市買一戶幾乎可在屏東縣買 7 戶，而新北市以 3 字頭位居單價第二高，去年單價有 3.8% 年漲幅，因此平均總價有 3.4% 增幅，新竹縣市以均價 21.2 萬元擠進前三，平均總價也有 1000 萬元，去年房市交易熱絡的台中市及桃園市單價也在 2 字頭，平均總價都在 900 萬以上。至於連續兩年平均總價維持在 500 萬元以下，僅有雲林縣、南投縣、嘉義縣市、台東縣及屏東縣。

郎美囡分析，南北差異及城鄉差距在房價表現顯著，除了生活機能、交通便利性會影響價格外，當地的就業機會及建設話題多寡通常是購屋需求高低的關鍵，購屋需求越高，價格越能向上拉抬，而平均薪資水平牽涉買方購屋預算高低，因此在地購買力強的區域，建商推豪宅、高級住宅的比例較高，故雙北、新竹、台中及桃園的大樓華廈單價在 2 字頭以上，而政經資源較少、工作機會稀缺的區域，房價通常偏低，不過，在外地買盤進駐下，平均單價最低的屏東縣及台東縣也站上雙位數。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，近年來由於土地價格飆漲，建商多數捨透天而改以大樓產品為主力，加上電梯已經成為民眾生活的一部分，大樓型產品接受度相對較高。不過購置時雖然大樓多數貸款條件不差，但管理與鄰居素質等軟實力才會是大樓未來價格強弱與否的關鍵。