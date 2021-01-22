〈房產〉12月五大銀行新承做房貸大增百億 總額創5年來新高

台灣央行今 (23) 日公布去年 12 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，購屋貸款達 683.37 億元，月增多達 103.83 億元，更創下 2016 年 1 月以來單月新高，而房貸利率也較上月續減 0.005 個百分點至 1.356%，創歷史次低。

央行表示，五大銀行新承做房貸創 5 年來高點，主要是因市場對房市看法樂觀，目前剛性自住需求仍強，至於日前央行無預警宣布祭出不動產貸款針對性審慎措施，應不影響自住需求，相關措施祭出後效果，尚有待觀察下月數據。

據統計，12 月六都買賣移達 26225 棟，月增 6.63%，年增 21.3%，更創房地合一稅實施 5 年以來單月新高。

房仲業者指出，12 月的移轉狀況，多半是反映 11 月前的買氣，整體表現仍延續 2020 年「錢多」、「利低」的活絡基調，各都移轉量均較上月增 2-15%，其中，台北市 12 月移轉量達 3252 棟，更創全年單月次高，顯示市場熱度暖和。

整體來看，12 月本國五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.291%，月增 0.035 個百分點，主要因週轉金和資本支出貸款利率上升所致；若不含國庫借款，則 12 月五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.316%，較上月上升 0.046 個百分點。