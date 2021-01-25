〈房產〉彰化去年人口粗出生率居躍全台之冠 建商也積極切入

人口出生率下降，成為市場看壞房地產市場的重要原因，2020 年全台粗出生率最高的縣市，由彰化縣奪冠，彰化從 2019 年的第三名，到去年 9.53‰，躍升去年冠軍，而亞軍由桃園市蟬聯，以 9.49‰緊追在後，而上市櫃建商包括長虹 (5534-TW)、富宇 (4907-TW)、鄉林 (5531-TW) 都有切入彰化建案的動作。

少子化加劇，根據內政部統計，2020 年全台粗出生率降至 7.01‰，創下歷史新低，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，全台出生率衰退是事實，除了結婚生子的意願下滑，財務負擔能力也是關鍵，觀察前五名的縣市都屬於親民房價區，單價最高的新竹市，去年平均單價為 21.4 萬元，彰化、澎湖也都才 13.9 萬元，成家和生子的壓力，顯然都比其他都會區小很多。

彰化縣傳統產業發達穩定，近年員林 184 重劃區開發，不少地主因農地變建地，搖身變成擁有財富，據彰化銀行公會統計資料更顯示，員林市存款上億元的富豪就超過 700 位，有家族長輩資產撐腰，也成為年輕人敢生能生的本錢。

台灣房屋員林旗艦特許加盟店店東林永志表示，員林是南彰化最熱鬧的區域，商業繁榮程度也比較高，鐵路高架化後，目前 184 公頃市地重劃已有許多建商陸續推案，今年初又有彰南運動中心完工啟用，而 74 甲線東外環北延段部分若順利於 2022 年通車，聯外交通方便，相當宜居，居住成本低，近年建商推案多為新華廈大樓，三房仍是主力產品，總價 700 萬元預算可望買到全新電梯華廈帶車位產品。

桃園市粗出生率蟬聯第二，張旭嵐指出，近年桃園大力鼓勵生育，每胎生育津貼從 3 萬元起跳，每月育兒津貼也達 3000 元，社會福利的優渥程度高居六都之冠；且桃園近年產業投資興旺，為在地創造出可觀的就業機會與經濟紅利，加上桃園 2 字頭房價屬北三都最親民，使民眾擁有豐厚的生養資本。