〈紐約匯市〉疫苗供應拉警報 避險需求升高 美元續回升 

市場信心因 COVID-19 確診居高不下、疫苗供給受阻和 1.9 兆美元刺激計畫不確定性受到打擊，全球投資人風險胃納收斂，美元周一 (25 日) 走升，風險貨幣走軟。

全球股市下挫，美股也走低，主要指數跌幅盤中一度超過 1%。Cambridge Global Payments 市場首席策略師 Karl Schamotta 說：「這外溢到匯市，與股市和全球風險胃納高度連動的『高 beta 值貨幣』，和股市同步挫低。」

由於抗疫封鎖措施導致歐元區 1 月經濟活動大幅萎縮，投資人情緒在上周接近尾聲開始趨於謹慎，股市從高點回落。德國 Ifo 經濟研究院周一公布，德國 1 月企業信心急降至六個月低點，這個歐洲最大經濟體第 1 季的景氣將停滯不前。

歐元兌美元貶值 0.25%。追蹤一籃子貨幣兌美元走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.166% 至 90.379，盤中一度升抵 90.523，是 1 月 20 日來最高。DXY 上周下跌約 0.6%，是 12 月中旬以來最大跌幅。

被視為風險流動性指標的澳幣走低，兌美元貶值 0.16%。

英鎊兌疲軟的歐元升值 0.3% 至 0.8875 英鎊，英國疫苗接種進度上周六加速，目前已有 590 萬人施打第一劑疫苗。英鎊兌美元則貶值 0.2% 至 1.3657 美元。

美國國會尚在辯論拜登政府提出的 1.9 兆美元刺激計畫，投資人也正在權衡疫苗對變種病毒的保護效力，以及疫苗供應受阻的影響，輝瑞 (Pfizer)、阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 不約而同表示，受生產問題影響，供應數量將減少。

儘管美元 1 月初至今反彈約 1.3%，大部分分析師仍看空全年後市。美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 最新統計顯示，在截至 19 日為止的一周，美元淨空頭部位攀升到 10 年高點。

美國聯準會 (Fed) 本周三公布決策，預料重申不會收回大規模貨幣刺激，可能導致美元進一步疲軟。

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