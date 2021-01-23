〈紐約匯市〉美元回升但無力扭轉周線收黑 目光轉向今年首場Fed會議

美元周五 (22 日) 回升，止住連貶三日頹勢，高收益貨幣漲勢趨緩，在美國最新數據報捷之際，其他國家的經濟數據黯淡，導致投資人風險胃納收斂。但美元周線仍收黑，寫下去年 12 月中旬以來最大降幅，市場將聚焦即將登場的聯準會 (Fed) 今年首場決策會議。

投資人過去一周對股市的樂觀情緒減弱，標普 500、道瓊指數、美國公債殖利率周五都下滑，全球股市從高點回落。

美元獲得支撐，追蹤一籃子貨幣兌美元走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.1% 至 90.209，止住連三日下跌走勢，但一周仍下跌約 0.6%，是 12 月中旬以來最差。

美元升幅因美國亮麗的經濟數據受抑制。最新統計顯示，美國 1 月製造業採購經理人指數 (PMI) 升抵逾 13 年高點，成屋銷售也意外成長 0.7%。

外滙諮詢公司 Klarity FX 執行董事 Amo Sahota 說：「市場略顯優柔寡斷，風險情緒稍微惡化。市場可能會關注下周的 Fed 會議。考慮到疫苗大規模接種進展緩慢、疫情仍在全球肆虐，Fed 開會或許將讓市場更謹慎。」

美國確診病例逼近 2500 萬人、病亡人數接近 41 萬人。NatWest Markets 表示，分析師預測 Fed 將在今年首場貨幣政策會議中保持鴿派立場，「可能會注意到 12 月會議過後，美國經濟放緩的跡象」。

美國以外國家周五的經濟數據一片慘澹。英國 12 月零售銷售月增 0.3%，遠遜於分析師預估的成長 1.2%；歐元區 1 月經濟活動大幅萎縮，反映抗疫封鎖措施嚴重衝擊服務業；日本 1 月製造業 PMI 掉落象徵景氣分水嶺的 50 以下，服務業景氣進一步萎縮；澳洲 12 月零售銷售下降 4.2%。

紐約午盤，美元兌日圓升值 0.3% 至 103.815 日圓；澳幣貶值 0.6% 至 0.7718 美元，但周線仍收高，紐元兌美元也貶值約 0.6% 至 0.7179 美元。

歐元兌美元變動不大，報 1.2167 美元。歐洲央行 (ECB) 周四宣布利率不變，而且可能不需動用為了對抗疫情推出的緊急資產收購計畫 (PEPP) 資金，歐元一度走高。

挪威克朗也受到大宗商品價格下跌的影響，兌美元挫貶 1.1% 至 8.4940 克朗。

比特幣止跌回升，上漲 6% 至 33382 美元，稍早一度跌破 3 萬美元整數關卡。美國準財長葉倫警告加密貨幣非法用途，交易員擔心拜登政府上任後將加強監管，歐洲央行總裁拉加德日前也警告，比特幣是一種「投機資產」、助長洗錢活動，需要受到監管。

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