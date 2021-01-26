美元走升+外資撤退 台幣輕鬆返28字頭匯價連三貶

美歐疫苗供應拉警報，推升美元避險需求回溫，加上外資連日大舉賣超台股並匯出資金，使得新台幣今 (26) 日盤中快速返回 28 字頭，終場貶 1.9 分，收在 28.41 元兌 1 美元，匯價呈現連三貶，央行穩匯壓力也稍稍減輕。

加權指數今天終場重挫 287 點，收在 15658 點，外資再度提款 288.7 億元，累計 3 個交易日狂賣逾 842 億元，新台幣兌美元匯價也應聲走軟，雖然早盤一度衝上 27.99 元，升值 4.01 角，但升勢並不如先前強勁。

外資持續匯出，使得新台幣匯價盤中輕鬆返回 28 元附近，出口商也不急著拋匯，抱持觀望態度，反倒是進口商趕緊進場搶買美元，因此，台幣實質匯價再度走弱，尾盤在央行稍加調節下，匯價連三貶收 28.41 元，貶 1.9 分，台北外匯加元太外匯總成交值為 18.565 億元。

歐美多國正面臨疫苗配送與生產問題，恐拖累經濟復甦腳步，市場避險情緒升溫，帶動國際美元走升，匯銀人士認為，近期市場不確定因素多，加上葉倫將出任美國財政部長，是否祭出相關匯率措施有待觀察，預期台幣農曆年封關前仍將維持震盪整理格局。

美元 1 月初至今已反彈約 1.3%，觀察亞幣今日表現，除了台幣偏弱外，韓元兌美元也貶值 0.26%，日圓、新加坡幣、泰銖同步走貶，人民則相對升值 0.1%。英鎊兌美元貶 0.16%、歐元貶 0.08%。