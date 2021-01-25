關注美國聯邦公開市場委員會、美德法GDP

美股維持強勢，美元指數低迷

美國總統的就職典禮於上週在美國舉行，權力的成功變動導致人們對經濟措施的期望越來越高，中國的 GDP 也很穩定，市場看漲，主要股指創下新高。



在外匯市場繼續小幅波動的同時，義大利的政治動盪已經平息，歐元轉向反彈，而強勁反彈的美元則受壓。 此外，美國 10 年期債券的收益率一直保持穩定，但仍保持在 1％的低水平。

美元指數，標準普爾 500 指數，美國 10 年期債券收益率走勢

(資料來源: OANDA) (資料來源: OANDA)

本週重點關注 FOMC、美德法的 GDP

決定美國貨幣政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）定於本週舉行，鮑爾主席的聲明和新聞發布會將成為關注焦點。



鑑於目前的材料，本次會議上政策改變的可能性很小，重大意外的可能性也很小，但鮑爾主席的新聞發布會的聲明及內容會出現敏感反應，短期內可能出現市場波動，因此在聲明發表前後，及新聞發布會上要注意這一動向。



同樣在本週，美國，德國和法國計劃宣布去年第四季度的 GDP。在最近的市場中，對經濟指標的反應通常比以前更加有限，但是，如果與市場預期的偏差較大，則公告發布後市場將立即變得不穩定，或者如果結果繼續帶有偏差，要小心走勢可能轉變。

近 30 天主要貨幣的強弱

在上週的外匯市場上，上週由於義大利的政治動盪而疲軟的歐元轉向反彈，美元賣出增強，上週為止反彈強勢的美元失去了動力。但是，從過去 30 天的價格走勢來看，歐元仍然疲軟，美元，日圓和歐元相對疲軟，而澳元、英鎊和新西蘭元仍然相對堅挺。

近 30 天主要 8 種貨幣的強弱圖表

(資料來源: OANDA) (資料來源: OANDA)

最新主要貨幣強弱圖表

從上週貨幣漲率來看，歐元反彈，並且相對其他貨幣堅挺，而紐西蘭元的強勢卻十分突出。 此外，英鎊仍然相對堅挺。



另一方面，美元，加元和日圓疲軟，直到上週為止相對堅挺的澳元經濟指標乏力，導致停滯。

近 30 天主要 8 種貨幣的相對通貨漲跌率

(資料來源: OANDA)

近 30 天內股票指數的增減率

美國市場



上週，由於新任總統上任，美國股市穩健。在主要股指差價合約的價格走勢中，納斯達克（US100）勢頭強勁，而紐約道瓊斯指數（US30）則是相對漸進的。

(資料來源: OANDA)

歐洲市場



歐洲股票指數在開盤階段穩定，但在後半段漲停。從過去 30 天的價格走勢來看，荷蘭股票指數的表現十分突出。

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亞洲・大洋洲市場



亞洲和大洋洲的股指總體上是堅挺，其中台灣的股指（TWIX）和香港的股指（HK50）的強勢明顯。



日本股指（JP225）隨美國股市上漲也走強，但處於平緩上漲。

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主要金融產品的相關性分析

觀察上週美元的主要金融產品的價格走勢的相關性，儘管走勢總體上以美元為中心，但日圓，澳元和加元與美元的走勢密切相關，而美元 / 日圓的相關性在 EURUSD，GBP / USD 和 USD / CHF 之間相對較弱，日圓，澳元和加元的移動與歐元，英鎊和瑞士法郎等歐洲貨幣略有不同。

近一週主要美元直接貨幣對的相關性

(資料來源: OANDA)

查看美元 / 日圓與交叉日圓的貨幣對的相關性，USD/JPY 與交叉日圓間的相關性不強，相反可以確認為存在相反的關係。



此外，許多交叉日圓之間的相關性相對較強，而且日圓兌美元以外的貨幣似乎也很強勢。 查看上次介紹的上週貨幣對增減率，我們可以看到日圓兌美元以外的大多數主要貨幣均走弱。

上週美元 / 日圓、交叉日圓的相關性

(資料來源: OANDA)

在上週主要貨幣與美國股票指數之間的相關性（此處顯示了與典型的 US500 的相關性）中，股票指數與美元高度相關，當股票指數上升時，風險偏好的美元被拋售，可以確定的是，當股指下跌時，這是避險美元存在買入的關係。



另外，US500 與 GBP / JPY 和 AUD / JPY 之間的相關性也相對較強，可以發現，當股指上漲時，GBP / JPY 和 AUD / JPY 上漲，而當股市下跌時，其下跌。但是 EUR/JPY 之間的關聯性較弱，並非所有交叉日圓都與股市具有強相關性。

上週的主要金融產品與美國股票指數的相關性

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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