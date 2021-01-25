拜登將簽行政命令 加強執行「購買美國貨」計畫

美國總統拜登 (Joe Biden) 預計周一 (25 日) 簽署行政命令，加強執行「購買美國貨」(Buy American) 計畫，兌現此前的競選承諾，即振興國內製造業。

除了要求聯邦政府各機關每年購買 6000 億美元的美國商品及服務，上述命令還將填補現存命令部分缺失環節，使官員更難獲取購買海外產品的豁免權，並在白宮辦公室設立新職位，監督命令及各機關採購活動的執行狀況。

此外，拜登政府的一位官員表示，拜登還將指示聯邦專家小組在 6 個月內完成上述更動，修改美國製造產品的定義，提高本土含量標準，確保各機關在執行採購作業時，能運用更高比例的美國零件和勞動力。

上述官員稱，此舉為拜登為提高薪資、加強美國供應鏈所做努力，盼能藉此激發自家的工業實力，幫助建立新的技術市場。

近十多年來，低薪和低環境標準已導致眾多產業將關鍵生產環節，轉向中國、東南亞及非洲國家，新冠疫情爆發後，生產中斷導致各大產業爆發斷鏈危機，全球供應鏈更面臨重組壓力。

根據聯合國數據，中國在 2010 年超越美國，躍升為全球最大製造國，產量佔全球比重更在 2018 年達到 28％。

當被問及是否將該項命令視為保護主義時，上述官員表示，這完全符合美國對世界貿易組織 (WTO) 所做的承諾，美國希望能和全球貿易夥伴合作，使全球貿易規則現代化。