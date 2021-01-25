日經：德美日要求台灣增產晶片 台積電表示「優先處理 」

全球汽車產業的半導體供應大缺，美、日、德等多國政府也都紛紛向台灣政府求援，而台灣當局也已要求台積電 (2330-TW) 等大廠增加產量。

根據《日本經濟新聞》週一 (25 日) 報導，有台灣當局的消息人士透露「車用半導體在全世界供貨量不足，許多國家自去年底就透過外交管道向台灣求助。」

據了解，這些國家包含汽車生產盛行的德、美、日等，台灣經濟部也已經要求台積電、聯電 (2303-TW) 等大廠增加產量。

台積電的發言人 24 日 (週日) 針對全球車用晶片大缺的問題告訴日本經濟新聞「應付車用半導體的需求，是該公司的第一要務。我們會持續與汽車相關產業緊密配合，為滿足客戶需求將持續給予支援。」

然而車用晶片要在短時間內增產有其難度存在，還有車用晶片的利潤不高、未來需求趨緩後也有可能立即跌價。為了增產而作出設備投資恐會變成不必要的支出。

日本經濟新聞在上週五 (22 日) 也曾經報導，包括瑞薩 (6723-JP)、東芝 (6502-JP)、恩智浦 (NXPI-US)、意法 (STM-US) 在內的多家晶片廠商，正打算將車用晶片的價格上調 1 到 2 成。

日本經濟產業省的官員也曾經表示「需求緊繃的汽車業界等，要求增產的聲浪強大。半導體的短缺至少還會持續數個月之久。」