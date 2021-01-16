車用晶片短缺難解 美車廠請求美國政府出面施壓晶圓代工廠

車用晶片缺貨問題日益嚴峻，多國車廠宣布停止部分生產，此現象恐延續至今年秋天，美國汽車大廠周五 (15 日) 籲請美國政府出面幫助解決車用晶片短確的問題。

由通用汽車 (GM-US)、福特 (F-US)、飛雅特克萊斯勒 (FCA) 組成的美國汽車政策委員會 (AAPC) ，周五遊說美國商務部和候任總統拜登，請求美國對亞洲半導體業施壓，重新分配消費電子產品訂單比重，製造不可或缺的車用晶片。

AAPC 總裁 Matt Blunt 周五表示：「我們已要求美國政府幫助我們找到解答，因為在問題解決前，車廠停產將對美國經濟產生負面影響。」

車用晶片短缺狀況下，福特肯塔基州工廠本周已停產一周，還宣布一處德國廠需停產一個月，飛雅特克萊斯勒也不得不暫時停止墨西哥和加拿大廠的生產。預計未來幾周會有更多停產消息。

疫情爆發導致汽車需求在 2020 年上半年驟降，當時汽車製造商暫時刪減車用晶片訂單，晶圓代工廠也將產能移轉至手機與電腦市場。

不過，汽車廠與供應鏈表示，這些晶圓代工廠優先考慮消費電子產品，因為利潤較高，且疫情爆發帶來的居家辦公趨勢，也使相關需求激增。

Blunt 說：「就算今天解決缺貨問題，整個季度都會持續受到影響，目前可知上半年車用晶片短缺將持續，若解決耗時越長，延燒到第三季的可能性就越大。」

Blunt 說，由於晶圓代工廠至少需要三個月的時間才能提高產量，因此對汽車廠的影響將持續至 2021 年。

Blunt 表示：「拜登政府中有許多具有汽車知識的專家，多數人都知道汽車業對美國的重要性，因此我們希望，拜登就職總統後，能優先考慮幫助我們解決問題。」