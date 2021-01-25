雷虎超前部署無人機應用 插旗嘉義產業園區

國內無人機大廠雷虎 (8033-TW) 近年來積極擴大營運觸角，日前宣布與中華電信 (2412-TW) 共同發展無人機空中基地台，超前部屬無人機的應用市場，近日再進駐嘉義無人機產業園區，雷虎董事長陳冠如表示，目前中華電信第七代救難通訊設備已完成研發，隨時可投產，預料今年將是無人機業務成長的重要一年。

雷虎此次與中科院進駐嘉義無人機產業園區，將合力組成無人機國家隊，陳冠如指出，無人機技術已漸趨成熟，逐漸成為防災緊急救難的關鍵角色之一，樂觀看商業的應用將更上層樓，也將評估擴大投資，以實際行動支持嘉義縣成為無人機產業聚落。

嘉義縣政府自去年起於嘉義縣太保市規劃無人機產業園區，目標打造成國內無人機測試場域和生產基地，總統蔡英文上周五親臨巡視，表達支持此發展方向，中科院則表態配合統籌，整合民間技術可望吸引更多人才進駐。

而在園區中，雷虎展示最新產品 T250 長滯空無人機，可搭載最大 15 公斤設備，飛行時間最長可達 4-6 小時，大幅改善電動直升機和多軸機的短航時、不抗風缺點，已整合規劃為中華電信第七代救難通訊設備。

雷虎去年全年合併營收達 9.07 億元，年增 11.28%，創 6 年來新高，今年在既有遙控模型業務穩定成長、無人機業務快速開展之際，法人樂觀看待今年的營運展望。