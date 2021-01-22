晶片報價喊漲！傳瑞薩、恩智浦調升車用晶片價格10%-20%

近期車用晶片需求大增導致供應鏈緊俏，外媒報導稱，瑞薩電子 (Renesas Electronics)、恩智浦 (NXP) 在內等多家晶片製造商試圖將車用晶片價格上調 10% 至 20%。

近期全球車用晶片爆發缺貨潮，連帶衝擊上、下游供應鏈，車用晶片需求激增，將供應鏈產能逼近極限，從而推高外包成本。

《日經亞洲評論》指出，車用晶片大廠瑞薩電子最近要求客戶接受更高價的功率半導體和汽車微電腦，並將伺服器和工業設備晶片價格平均上調 10% 至 20%。

多位消息人士透露，恩智浦和意法半導體 (STMicroelectronics) 等晶片製造商也要求客戶為晶片產品多付 10% 至 20% 費用，日本東芝 (Toshiba) 也計畫上調汽車功率半導體等產品價格。

瑞薩電子執行長柴田英利 (Hidetoshi Shibata) 周五表示：「如今半導體產業已將部分工藝外包給數量非常有限的合約製造商，很大程度來說，這是一種結構性問題。汽車產量高低起伏等因素已帶來嚴重的一擊，我將與車企客戶討論因應措施。」

多家晶片大廠同時上調價格的情況並不尋常。部分市場觀察家預計，晶片短缺情況可能持續 6 個月，恐嚴重衝擊汽車製造商及相關企業利益。