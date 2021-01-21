日本12月出口兩年來首增 但車用晶片缺貨拖累全年外銷

受益於中國需求，日本 2020 年 12 月出口兩年來首度攀升，但汽車出口驟減，反映車用晶片缺貨導致豐田、日產等車廠減產的嚴峻情況。

日本 12 月出口額年增 2%，增幅略遜於市場所估的 2.4%，但遠優於 11 月的萎縮 4.2%。這是 2018 年 11 月以來，日本出口首次出現年成長。

各區域中，對最大貿易夥伴中國的出口額年增 10.2% 至 1 兆 5567 億日圓，連續六個月增加，以塑膠、有色金屬等原物料為大宗。

車用晶片大缺貨

但日本 12 月汽車出口年減 4.2%，反映車用晶片缺貨導致豐田、日本等紛紛減產。

日本 2020 全年汽車出口減少 20%，是 2009 年金融危機以來最大降幅，並拖累全年出口。

在車用晶片缺貨衝擊下，日本 2020 全年汽車出口減少 20%，是 2009 年金融危機以來最大降幅。

全年出口額也因此年減 11.1% 至 68 兆 4066 億日圓，是史上第三大的滑落幅度。

2020 年進口額年減 13.8% 至 67 兆 7319 億日圓，貿易收支報 6747 億日圓盈餘，相隔三年之後再度出現順差。

日本出口在 2009 年金融風暴後曾陷入年減 33.1% 最大降幅，第二大降幅則是 1986 年廣場協議後的 15.9%。雖然這回疫情危機雖然沒有出現以往日圓高漲、美元大跌的現象，不過出口仍大幅減少。

出口到美國、歐盟的汽車及汽車零件大幅滑落。全年對美國出口減少 17.3% 至 12 兆 6124 億日圓。

日本對亞洲市場的汽車零件、鋼鐵產品及化學原料出口減少；亞洲占日本整體出口超過一半。不過對中國出口年增 2.7% 至 15 兆 829 億日圓，相隔兩年之後轉增，非鐵金屬與汽車出口增加。