高點到？中國國家級基金宣布減碼半導體類股

中國專門投資半導體產業的「國家集成電路產業投資基金」(俗稱大基金) 將開始減碼 A 股半導體類股，已有不少家半導體上市公司陸續宣佈，該基金已通知將減碼不超過各公司總股數 2% 的股份。

晶方科技表示大基金計畫自 2021 年 2 月 25～8 月 24 日，減碼公司股份不超過 678.69 萬股，即不超過公司總股本 2%。減碼原因為大基金自身資金需求。

兆易創新則指出，大基金計畫 15 個交易日後的 6 個月內，在 A 股拋售不超過公司總股本 2% 的持股。減碼原因為獲利了結。

安集科技表示大基金計劃減碼不超過 2% 的股份。減碼原因為回收資金。

(圖片: AFP)

外界認為大基金本身存在投資週期，減碼並不意味著減少對半導體產業的援助。根據資料顯示，大基金一期投資計劃為 15 年，分為投資期、回收期、延展期各 5 年，其中回收時間主要在 2019 至 2024 年期間。

今年以來半導體類股累計上漲 6.21%，高於同期上證漲幅 3.85%。而再細看半導體個股表現，2021 年以來韋爾股份、晶方科技分別飆漲 38.3%、35.4%，思瑞浦、北方華創、聖邦股份、恒玄科技、安集科技累計大漲逾 20%。同時，立昂微、芯朋微、瑞芯微則是重挫逾 10%。

業績方面，截至 1 月 22 日止，17 家半導體上市公司公佈業績預告，業績漲幅幾乎全數為正，其中業績漲幅最高的超過 5 倍。韋爾股份預期成長 533.55%，恒軒科技、華潤微、紫光國微、卓勝微均預期成長逾 100%。

此外，半導體產業鏈多家公司第一季產能維持緊俏態勢，多類別的半導體晶片報價上漲，同時受到代工產能不足，出貨週期也大幅拉長，半導體景氣可望從去年延續至今年整年度。



