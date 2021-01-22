無懼新冠疫情 南下資金連22個月買超港股

昨 (21) 日南向資金再度買超港股 162.63 億港元。截至 1 月 21 日止，南向資金已連續 22 個交易日買超，連續 14 個交易日買超金額破百億港元。同時今年以來的 14 個交易日，南下資金共計掃貨 2218 億港元。

目前，南下資金日均買賣總額已占港股總成交額的三成，可對港股走向產生實質影響力。而自 2014 年 11 月滬深港通開通以來，南下資金累計買超金額達 1.95 兆港元，買超金額遠超過北向資金。

從月度數據來看，2019 年 3 月份以來，南下資金持續買超港股，在這段期間沒有一個月份呈現賣超。即便是在去年 1～3 月新冠疫情導致港股暴跌期間，南下資金買盤完全沒有受到影響，且越跌越加碼。

(圖片: AFP)

而南下資金的湧入，正在不斷刺激網科大廠的股價，騰訊 (700-HK)21 日盤中一度站上每股 700 港元大關，再度刷新歷史新高。美團(3690-HK) 股價也同時創下新高，最新市值逾 2.2 兆港元。

此外根據數據顯示，去年第四季，南下資金買超的前 10 大股票包含騰訊、美團、小米 (1810-HK)、吉利汽車(175-HK)、香港交易所(388-HK) 等。其中，騰訊買超金額達 652 億港元，美團、小米集團買超金額均逾 100 億港元。

海通指出，港股走強源於低估值的補漲行情與企業業績展望佳，南下資金偏好科技、金融和可選消費，具體到個股，加碼騰訊和中國移動個股較明顯。不過，海通仍提醒港股短期漲幅過大的風險問題

中金公司在港股佈局方向指出四點：一是，優質網路及科技領域龍頭；二是，A/H 兩地上市港股大幅折價、市值高、估值偏低、基本面穩健或改善的港股；三是，在 A 股相對稀有或在港股具備特色的獨特公司；四是，近期受事件影響估值大幅下滑的龍頭權值股。