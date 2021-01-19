南下資金掃貨不中斷 首度衝破200億港幣大關

去年底以來，自中國南下的資金瘋狂掃港股，1 月 18 日南向資金掃貨創下新紀錄，當日南向資金買超港股 229.7 億港元，首度突破 200 億港元大關。

截至當日，南向資金已連續 19 個交易日買超港股，且連續 11 個交易日買超金額逾百億港元，累計買超金額逾 1000 億港元。

業內人士指出，A 股市場近期上下震盪大，相對而言港股市場目前被低估，落後補漲潛力大。2021 年以來，已有不少可投資港股的基金進入市場發售，南下挖金的隊伍正在不斷擴大。

(圖片: AFP)

另一方面，也有分析指出港股的低估值凸顯出港股的「性價比」，此外將港股基金加入資產配置組合，可以發揮分散風險的投資效果，因此不少開放型基金已開始大舉佈局港股市場。

而 2021 年以來已有不少可投資港股的基金正在公開銷售，此外 1 月份至少還有 9 檔與港股相關基金等待發行。

上投摩根認為，港股目前估值仍有較強的吸引力。恆生指數自 2020 年 3 月 20 日創下低點以來反彈走高，截至 2020 年 12 月 31 日，恆指累計上漲 25%，本益比處於歷史平均水準。

相比較而言，美國那指和德國 DAX 指數同期均大漲 50% 以上，包括日本、巴西等市場的代表性指數 PE 幾乎接近 2011 年以來高點。港股市場可謂現階段全球投資最佳去處。

瑞信則表示，南向資金從去年 12 月開始突然變得更積極，潛在的原因有兩點。首先，港股估值低於 A 股，隨著中國資本市場繁榮發展，也有一些溢出效應，即中國資金希望能在其他市場尋找配置資產的機會，而比較熟悉且流動性更好的港股就是首選，並不是說港股上市公司在「質」的方面突然變得更好。

