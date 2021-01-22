〈陸股盤後〉電子類股發威 創業板指大漲逾2%

周五 (22 日)A 股三大指數除上證開低震盪外，深證與創業板指均開高，當中以創業板指漲勢最強。上證則受到金融類股回檔的壓力，導致走勢相對疲弱，因銀保監會將在今日三點舉行記者會，公布 2020 年銀行保險業改革情況。

雖然上證走跌，但市場人氣依舊火熱，滬深兩市今日成交金額破兆元人民幣水準，達 1.11 兆人民幣，日增 2.6%。

盤面上，多數類股收黑，新冠檢測、醫療器材、煙草、疫苗、汽車等類股漲幅較高；物業、油氣、煤炭、券商、半導體、IC 等類股跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證下跌 0.4%，報 3606.75 點；深證上漲 0.7%，報 15628.73 點；創業板指走勢強勁，上漲 2.27%，報 3358.24 點。

北向資金進出方面，周五北向資金賣超人民幣 20.19 億元，其中滬股通賣超人民幣 7.97 億元，深股通賣超人民幣 12.22 億元。

產業消息

今日中國成立國家隊等級的新能源產業投資基金，未來資金用途主要在支援風電、太陽能產業，受到這個利多刺激，太陽能類股多數上漲，不過 H 股走勢更為強勁，當中陽光能源漲幅最大，高達 60.5%。

中國主管機關公布新一波中國農村地區新冠肺炎疫情防疫方案，帶動核酸檢測概念股大漲，利德曼、西隴科學、中源協和、金域醫學紛紛漲停。

法人觀點

廣州萬隆表示 A 股三大指數走勢分歧，以上證為例，震盪區間 3640～3540，但市場熱情似乎有點降溫。全天成交量能繼續維持在兆元人民幣之上，市場繼續結構分化行情，輕指數、重個股，短期投資機會留意法人追價股、稀土龍頭、核酸檢測、太陽能等類股。