〈陸股盤後〉白酒護盤 上證3600失而復得 上漲0.5%

周一 (25 日)A 股三大指數開低震盪，三大指數終場漲跌互見。上證一度跌破 3600 點大關，不過在白酒類股拉抬下，指數由黑翻紅。

此外，上海、深圳和香港三地交易所發布公告稱，將合資格的上海科創板股票納入滬深港通股票範圍，深圳 A 股在香港的 H 股也將能透過港股通買賣。新規定 2 月 1 日起實施。科創 50 指數上漲 0.83%。

盤面上，白酒、石墨電極、飲料、煙草、氟化工、煙草、機場航運等類股漲幅較大；雲遊戲、語音技術、細胞免疫治療等類股則走弱。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證上漲 0.48%，報 3624.24 點；深證上漲 0.52%，報 15710.19 點；創業板指下跌 0.09%，報 3355.24 點。滬深兩市今日成交金額達 1.2 兆人民幣，日增 8.5%。

北向資金進出方面，周一北向資金買超人民幣 19.31 億元，其中滬股通買超人民幣 16.27 億元，深股通買超人民幣 3.04 億元。

產業消息

鋰電池發展出現重大突破的利多不斷發酵，刺激相關概念股保持近期強漲趨勢，盛新鋰能、多氟多、奧克股份、西藏珠峰、巨化股份紛紛漲停、天齊鋰業則大漲 8.13%、天際股份勁揚 5.56%。

農曆春節將至，A 股出現「喝酒」行情，洋河股份、古井貢酒、瀘州老窖等均漲停，股王貴州茅臺大漲 4.57% 再創歷史新高。

法人觀點

興業證券表示，從基本面角度來看，中國整體經濟展現出較佳的韌性，需求端方面中國與國際環境均在積極改善。目前中國流動性仍處於較為寬鬆格局。在股票至上的時代下，散戶、法人資產配置、全球資產配置還在加碼股市中。

安信證券認為，因為市場流動性過剩，對 A 股來說南下資金不斷買港股，是屬於流動性的溢出，而非失血，所以對 A 股影響不大，目前市場上充沛的流動性足以支持 A 股第一季的行情。投資人可關注醫藥、運算、軍工、面板、太陽能、汽車、化工、機械等類股。