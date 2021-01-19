基富通成立四年正式轉虧為盈 今年下半年建構保單平台

線上專營基金平台業者「基富通」今 (19) 日公布 2020 年營運成果，在投資氣氛熱絡及平台推廣有成下，基富通繳出好成績，全平台去年基金的申購量、存量、開戶數都攀高，其中，定期定額申購量年增 150% 表現最亮眼，基富通也在成立第四年正式由虧轉盈。據了解，基富通預計在下半年推出保單平台，搶攻退休保障市場。

基富通董事長林修銘表示，基富通的成立是為了讓基金投資人以合理的成本、足夠的資訊、方便的介面，在網路上安心地投資基金。成立四年多來，除了積極推廣平台投資基金的好處，也長期配合主管機關推動正確理財觀念，更透過多次與主管機關、資產管理業者合作，推動各種定期定額、退休準備等相關理財規劃，將基金理財教育推廣傳給更多投資人。

林修銘指出，2020 年平台仍維持多項業務指標的快速成長，包括客戶數在 2019 年已達 12 萬人的高基礎下，仍出現五成的年增率，總客戶人數成長至 18 萬人。隨著客戶人數大增，加上 2020 年是風險與機會夾雜的一年，資金行情推動投資市場交易熱絡下，平台年度申購量更較前一年度倍增、達 108%；值得一提的是，在定期定額推動有成下，全年定期定額申購量年成長出現 150% 的亮麗表現，2020 年 12 月單月定期定額扣款金額已達約 18 億元。

林修銘進一步指出，去年對基富通來說是相當重要的一年，在多項業務持續締新猷下，平台也實現成立四年以來的首度全年獲利。 2021 年基富通將邁入成立以來的第五年，身為國內線上基金交易平台的領頭羊，過去兩年更在「好享退」專案的推動下，成功將及早以定期定額做退休準備理財規劃的觀念帶給民眾，今年也將延續推廣退休準備觀念，下半年預計將退休準備由投資擴大到保障。

據了解，金管會規劃由基富通建構「退休平台」，除了可定期定額投資適合退休理財的基金外，今年下半年將推出保單平台，開賣適合高齡社會的保單，初步設定是定期壽險、重大疾病險 (甲型)，各壽險公司都可上架保單。