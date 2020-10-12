境內外基金規模近8兆元 基富通導入基金觀測站資訊

基金為國人最喜愛的理財工具之一，儘管今年以來市場震盪加劇，但基金市場的交易愈發熱絡，統計至 8 月底，國內銷售的境、內外公募基金總規模已接近 8 兆元，國人對基金的熱愛程度可見一斑。為提供投資人更多資訊，「基富通」成為第一家導入「基金觀測站」官方資料的基金平台。

基富通董事長林修銘表示，在全球央行寬鬆政策下市場資金充裕，雖然疫情讓經濟前景仍充滿變數，但在熱錢讓市場交投維持熱度。目前國內的境外基金規模約有 3.55 兆台幣、境內基金則有 4.44 兆台幣，合計將近 8 兆的規模約比去年同期成長一成，從龐大的規模來看，基金已然為國人重要理財標的。

林修銘指出，基富通目前客戶數已達 15 萬，為了給投資人更多基金投資上的協助，基富通成為首家在平台上導入官方基金資訊觀測站的統計數據，讓投資人在挑選基金時，同時可以看到每檔基金在台灣市場的申購金額、贖回金額、基金總規模以及每檔基金的國人持有金額等，也可利用平台的工具進行排序，幫助自己做基金的挑選。

近期「基富通」申請開戶人數大增，一個月內超過萬人，除了因為申購「好享退」的平台限時開放，近年來愈來愈多人透過基金平台來做交易，也是讓基富通開台以來不到四年的時間客戶人數就達 15 萬人的主因。

基富通總經理黃致淵表示，隨著基富通客戶的增加，平台的優化就更顯得重要，今年初平台也做了開台以來的最大官網改版，更獲得超過 9 成受訪的使用者對第一階段的改版表示滿意，隨著基富通不論是客戶、粉絲團、Line 好友數都持續攀升下，更精準提供客戶所需的服務將是未來重要的規劃方向。