國際債券市場規模衝破5.66兆元 首度超越政府公債

櫃買中心表示，今 (19) 日有 3 檔國際債券掛牌上櫃，分別由墨西哥政府、法國巴黎銀行與法國興業銀行發行，今年外幣計價國際債券發行市場延續去年成長趨勢，截至目前，流通在外發行餘額達 1863.73 億美元 (約新台幣 5 兆 6622 億元)，首度超越我國政府公債流通在外餘額，成為我國債市規模最大的債券種類。

櫃買中心表示，國際債券市場自 2005 年建置以來，在主管機關的指導與協助下，歷經建立分級管理制度、放寬外國發行人發行專業板國際債券資格條件，以及開放外國政府來台發行專業板國際債券等措施，大幅提升我國國際債券市場的知名度與吸引力。

去年隨著美元債券市場利率大幅滑落，引發國際債券借新還舊熱潮，使得國際債券發行量再創歷史新高，達 601.56 億美元，今年以來發行熱度不減，截至 1 月 19 日，流通在外發行餘額首度超越我國政府公債 5 兆 6594 億元，繳出亮麗成果。

櫃買中心指出，今天共有 3 檔國際債券掛牌上櫃，分別由墨西哥政府、法國巴黎銀行與法國興業銀行發行，其中墨國政府所發行的美元計價債券為繼卡達政府及以色列政府後，首次來台發行主權債券的外國中央政府。

墨國政府主權債券發行量為 30 億美元，年期 50.25 年，票面利率為固定利率 3.75%，信用評等等級為 BBB，國內機構法人認購踴躍，由於美元市場利率有機會持續維持低檔，預期國際債券市場仍可望再擴增發行規模。