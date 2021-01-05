基富通線上開戶比重逾7成 7家網銀認證上線

國內最大線上基金交易平台「基富通」上線四年，客戶人數突破 18 萬人，穩居線上基金平台龍頭。基富通客戶數快速成長，目前客戶透過線上申請開戶的比重已超過 7 成，可透過網路銀行進行身分確認及約定扣款帳戶的合作銀行再添一家「合作金庫」銀行，合計有 7 家網銀認證上線，可透過此 7 家網銀線上開戶基富通。

基富通表示，由於線上開戶方便又有效率，為方便更多民眾能透過線上開戶的方式完成開戶，透過與財金資訊與集保結算所的合作，基富通平台不斷新增得適用網銀約定扣款帳戶的銀行，日前再增添一家擁有廣大存戶的「合作金庫」銀行，加上第一銀行、華南銀行、兆豐銀行、彰銀、元大銀行、三信商銀等，已有 7 家網銀認證上線，不僅可節省開戶時間，也讓開戶作業更加簡便。

基富通總經理黃致淵表示，因為方便又快速，基富通平台上的客戶使用線上開戶的比例近兩年也出現大幅攀升的現象。早期投資人習慣使用紙本開戶，但因為紙本開戶需列印、填寫許多資料，還需郵寄送件，基富通收到寄件後還要約 7~14 個工作天跟客戶約定扣款銀行做核印動作，這些都曾讓不少人覺得開戶不太便利。

黃致淵進一步表示，因此基富通積極推動線上開戶，目前平台客戶透過線上開戶的比重已經從前兩年的不到 4 成，提升到去年的 7 成以上，顯示線上開戶確實也符合現代人更喜歡透過網路來做理財的習慣，預期未來佔比還會繼續增加。

黃致淵指出，身為線上基金平台龍頭，成立以來也不斷配合主管機關並與各基金公司合作，推廣定期定額、長期投資的正確基金理財觀念。接下來基富通除了持續優化網站、提升使用體驗，也會持續增加可使用網銀開戶的銀行數，若沒有這些銀行帳戶的民眾，也能採用晶片金融卡約定扣款帳戶的方式來做線上開戶，可使用扣款銀行數量更多。