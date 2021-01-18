本週操盤筆記：拜登新財政刺激、科技股財報發布、川普彈劾案投票

本週國際財經大事包括關注拜登新財政刺激案、美科技股財報開始發布、川普彈劾案參院投票、中國 1 月期 LPR 利率，其中，市場最為關注拜登新財政刺激案。

本週操盤筆記 (0118-0125)

1. 關注拜登新財政刺激案：

美國總統當選人拜登 (Joe Biden) 已於上週四 (14 日) 宣布了一項規模高達 1.9 兆美元的新財政刺激計劃，並取名為「美國救援計劃 (American Rescue Plan)」，準備將發予美國民眾 1400 美元的現金補貼，以及將失業救濟金提升至每週 400 美元。

拜登本次計劃的 1400 美元補貼，是包含在去年國會通過的 2000 美元補貼之內，意即為，去年底國會通過了每週 600 美元現金補貼，而加上拜登新政的 1400 美元，總額即為 2000 美元。

另外，拜登亦表示，後續還將推出「重建美好計劃 (Build Back Better Recovery Plan)」，將重點投資在美國基礎建設、製造業、科技業、乾淨能源之上。

本週需關注，拜登這項 1.9 兆美元的新財政刺激計劃，是否能獲得國會通過。

2. 美科技股財報開始發布：

本週美股財報週持續公布財報，金融股方面包括高盛 (GS-US)、摩根士丹利 (MS-US)、美國銀行 (BAC-US) 等重要權值股皆將公布財報。

另外更為重要的是，本週包括半導體設備大廠 ASML (ASML-US)、晶片設計龍頭英特爾 (INTC-US)、IBM (IBM-US)、Netflix (NFLX-US) 等重要科技股，亦將公布財報。

3. 川普彈劾案參院投票：

川普彈劾案已獲得美國參議院通過，本週參院將就此議案進行投票，而川普彈劾案要獲得通過，則至少需要三分之二參議員同意。

目前參議院正在休會期當中，將於週二 (19 日) 復會。

4. 中國 1 月期 LPR 利率：

週三 (20 日) 中國人行 (PBoC) 將公布每月的 LPR 貸款利率，市場預期，一年期 LPR 利率與 LPR 利率都將維持不變，貨幣政策估繼續維持中性偏緊。

上週五 (15 日) 中國人行亦表示，2021 年貨幣政策定調為「穩」字當頭，不會急轉彎，同時人行認為，當前利率水平是合宜的，存款準備金率水平不高，暗示短期沒有降準空間。