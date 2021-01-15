路透：美投資禁令黑名單 增列小米等9家中企

週四 (14 日) 《路透社》報導，手機製造商小米和中國商用飛機 (COMAC) 等 9 家中國企業遭美國政府列入禁止投資的黑名單。

美國總統川普去年 11 月簽署行政禁令，以國安為由封殺由中國軍方擁有或控制的 (中國) 企業名單，禁止美國人投資制裁中企的證券。

去年 12 月 29 日美國財政部還明確將黑名單中的「子公司」、相關 ETF 基金、指數基金納入禁令範圍，封殺威力進一步擴大。

週四路透報導指出，美國制裁名單進一步擴增 9 家中企，包括小米和中國商用飛機赫然在列。

此前，週三《華爾街日報》引述消息人士報導，阿里巴巴、騰訊與百度已逃過一劫，美國政府權衡中國網路三巨頭與中國軍方的關係，及禁止投資帶來經濟的潛在影響之後，江不會把阿里巴巴、騰訊與百度列入黑名單。

截稿前，小米和中國商用飛機未對此消息予以回應。

尾盤截稿前，受此消息影響，小米 ADR (XIACY-US) 於盤中應聲重挫逾 10%，阿里巴巴 ADR (BABA-US) 漲逾 4%、騰訊 ADR (TCEHY-US) 漲逾 3%、百度 ADR (BIDU-US) 漲逾 5%。

美國投資者必須在今年 11 月 11 日之前撤除黑名單企業的任一持股，制裁名單中包括：華為、海康威視、浪潮集團、中國移動、中國電信、中國航空工業集團、中國鐵道建築集團、中國船舶重工集團、熊貓電子集團等

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