強化軍購競標競爭力 美小型無人機大廠啟動併購爭取更多合約

美國小型無人機系統 (UAS) 龍頭 Aerovironment(AVAV-US) 周五 (15) 宣布以 4.05 億美元的價格收購無人機系統商 Arcturus，強化第三類 UAS 產品線，有望爭取更多美國國防軍購合約，利多激勵下，Aerovironment 週五美股收盤以大漲 6.9 % 作收。

Aerovironment 指出，收購案包含 3.55 億美元現金和價值 5000 萬美元的 Aerovironment 股票，收購案將 2021 會計年度第四季完成，Arcturus 將成為旗下全資子公司。

由於 Aerovironment 目前無人機產品組合中未包含第三類 UAS ，因此，收購 Arcturus 有望填補此空缺。Arcturus 主要從事第二、三類 UAS，這些無人機重量介於 20 磅與 1300 磅之間。

業內人士表示，若 Aerovironment 產品能整合 Arcturus 的功能，未來有望打造出有競爭力的無人機系統。

此外，兩公司合併後，將能透過強化的製造能力，以及多產品組合量產優勢來一舉成為成為美國軍購合約中強勁的競爭者。

美國陸軍近期公布未來戰略 UAS 計畫，向 UAS 供應商進行招標，以替換現有暗影 UAS，軍購合約價值約 10 億美元，Arcturus 正積極爭取該合約，這也是 AeroVironment 宣布收購的原因之一。

AeroVironment 執行長 Wahid Nawabi 表示：「第二、三類 UAS 與服務整體年契約價值可能超過 10 億美元，結合兩家高度互補的產品和技術將提高企業成長，並為客戶提供更完善的產品組合與服務。」