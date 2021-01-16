堅守超寬鬆政策！Fed官員羅森格倫：拜登刺激方案「大而適當」

即使美國總統當選人拜登宣布將向國會尋求推出 1.9 兆美元刺激計畫，但從多位官員談話來看，美國聯準會 (Fed) 仍不打算收回超寬鬆貨幣政策。波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 周五 (15 日) 加入此行列，表示在美國經濟停滯不前的當下，此方案「規模龐大但實屬適當」。

羅森格倫表示，「美國經濟現在陷入停擺」。直到美國大規模施打疫苗、且失業者大多回到工作崗位之前，都必須有擴張姓的財政政策，「我們現在擁有的財政和貨幣政策組合配合得宜。」

美國 12 月非農就業萎縮 14 萬人，主要集中在餐廳、酒吧、娛樂等受疫情打擊最深的產業。美國周四公布，上周首次申請失業救濟金人數躍增 96.5 萬人，為去年 3 月來最可觀增幅。

Fed 主席鮑爾在內的多位官員本周的發言，沖淡先前其他官員對經濟相對樂觀的看法。鮑爾周四明白表示「現在不是談論退場的時候」，Fed 不考慮升息，目前也不到放慢購債步調的時刻，Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 周三也說，美國經濟距離 Fed 實現充分就業和 2% 通膨的雙重職責，還有很大一段差距。

儘管一些分析師看好疫苗大規模施打、拜登擴大支出，將帶動美國經濟成長加速，但美國疫苗施打進度緩慢且各地分配不均，至今全美僅 3% 人口接種第一劑疫苗，而完整程序共需施打兩劑。

Fed 接下來將在 1 月 26 至 27 日召開決策會議，預料屆時不會調整基準利率和購債政策。