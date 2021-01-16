歐盟關切輝瑞推遲交貨 WHO：疫苗不是消滅疫情的銀彈

週五 (15 日) 全球新冠死亡數已超過 200 萬，各國引頸期盼疫苗來舒緩不斷惡化的疫情之際，輝瑞 (PFE-US) 宣布未來一個月左右將延遲對歐洲疫苗的發貨量，與此同時，紐約市傳出疫苗告急，下周末庫存就會耗盡。

輝瑞 (PFE-US) 計畫將比利時工廠翻新，以提高產能，臨時通知歐盟各國，該公司將暫時減少未來三至四周的疫苗交貨量。

輝瑞聲明中指出，雖然本月到下月的交貨量受到影響，但下月底到三月底開始，疫苗的供應量會顯著地提升。輝瑞早前稱，目標今底可潛在交付共 20 億劑新冠疫苗。

北歐等國對輝瑞此舉表達嚴重關切，認為這將對疫苗接種的可信度與可持續性。

已購買大量輝瑞疫苗德國對此表達訝異和遺憾，德國衛生部稱這麼臨時收到輝瑞的通知，這是意外中的意外，要求盡快確認疫苗交貨量、日期的透明度和安全性。

紐約市新冠疫苗告急

與此同時，紐約市長比爾 · 白思豪 (Bill de Blasio) 週五宣布，該市疫苗嚴重供應不足，下周末紐約市就沒有疫苗可以提供市民接種了。

目前紐約市每周只能配給到非常少的 10 萬劑新冠疫苗，但近日每天有超過三萬人接種疫苗。

白思豪稱，如果供應不足，將暫停預約制度，這在我們取得了所有進展之後，真的太瘋狂了。

週五拜登發布「疫苗接種計畫」，宣布將透過國防生產法提高疫苗供應，並設立行動診所協助民眾接種疫苗。

全球新冠死亡數破 200 萬 世衛喊話，疫苗不是消滅疫情的銀彈

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 9,336 萬例，死亡數突破 200 萬例，美國累計確診超過 2333 萬例，累計死亡數超過 38.9 萬。

世衛組織 (WHO) 週五公開呼籲，疫苗不是消滅疫情的銀彈，僅僅依靠新冠疫苗來抵抗病毒已經傷害了各國。

世衛組織 (WHO) 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 稱，我們在 2020 年警告說，如果我們完全依賴疫苗作為唯一的解決方案，我們可能會失去我們當時擁有的非常可控的措施。我認為在某種程度上，這已經成為了現實。

譚德塞稱，隨著全球死亡人數達到 200 萬，新冠變種病毒在多個國家出現，世界各國領導人需要盡一切努力，通過經過試驗和檢驗的公共衛生措施來控制感染。

譚德塞稱，走出這場風暴只有一個辦法，那就是分享我們擁有的工具，並承諾共同使用它們。