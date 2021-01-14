多位官員淡化縮表可能性 Fed副主席：通膨率達2%前不會升息 

儘管疫苗大規模施打和更多財政刺激可望促進美國經濟成長，但美國聯準會 (Fed) 多名官員周三 (13 日) 淡化市場 Fed 縮減購債規模的預期心理，Fed 副主席克拉里達更重申，直到通膨率達到 2% 目標之前，Fed 都不會升息。

克拉里達周三在胡佛研究所舉辦的會議中說：「直到通膨率達到 2% 並保持一年之前，我們都不會升息。」他上周五表示，預期 Fed 至少在年底前，都會保持當前購債步調。

Fed 目前每月收購 1200 億美元債券，曾矢言直到看見充分就業和物價穩定雙重目標出現「進一步實質進展」之前，會保持購債步調不變。但在民主黨掌握參院優勢之後，投資人預期美國將推出更多財政刺激並帶動經濟成長，可能促使 Fed 在年底前縮減購債，推升債券殖利率溫和上揚。

Fed 主席鮑爾預定周四參加研討會發表演說，Evercore ISI 副總裁 Krishna Guha 預測鮑爾將不改先前說法，將重申美國經濟距離目標仍遙遠，鮑爾不會因為財政刺激展望好轉，而考慮提前改變政策立場。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周三表示，所有跡象顯示美國通膨正在攀升，但是經濟可能要到今年稍晚才會成長，目前還不到討論收回超寬鬆貨幣刺激的時候。

布拉德說，現在接近高峰的每日病亡人數將下降，但勞動力市場距離痊癒還有很長一段路要走，因此 Fed 不會提早收緊政策。

Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 周三也說，美國經濟距離實現雙重目標還很遠，「依據我對美國經濟展望的基本情境，我認為保持當前購債步調一段時間的作法依然合宜。」

Fed 最新褐皮書：多數地區經濟溫和成長

根據 Fed 周三公布的褐皮書，12 個轄區中的多數地區表示，經濟活動溫和成長，但就業成長趨緩。

根據褐皮書，多數轄區的就業增加，但速度緩慢且不平均，而且最近疫情再度升溫、以及部分地區重啟防疫封鎖，都導致勞動力短缺且難以招聘。對疫情重燃的疑慮，已經沖淡企業先前因疫苗施打對經濟成長保持得樂觀看法。