〈全數位CES〉通用汽車驚艷CES全場 發夢造「凱迪拉克飛天車」

美國消費電子展 (CES) 今年首度以線上方式舉辦，通用汽車週二 (12 日) 於線上 CES 推出新款電動貨車，還透露未來可能推出「凱迪拉克飛天車」，令人眼睛為之一亮。

通用汽車 (GM-US) 週二盤中股價大漲 8.8％，暫報每股 48.95 美元，創下盤中新高紀錄。

通用汽車周二宣布推出新款電動汽車 EV600，續航達 400 公里、和迷你電動推車 EP1，並且成立物流服務業務 BrightDrop，提供純電動商業物流解決方案。

與此同時，通用汽車旗下豪華車品牌凱迪拉克 (Cadillac) 宣布進軍「個人空中運輸交通工具」領域。

推出兩架 Halo 產品線的飛天概念車，包括一架豪華蛋形自動駕駛汽車和一架電動單座電動垂直起降（eVTOL）飛行器。

通用汽車推出新款電動貨車，還釋出「凱迪拉克飛天概念車」。(圖片：通用)

這兩款 Halo 自動駕駛飛天車具有垂直燈光信號、可外開的玻璃車頂和生物辨識感測器，可讀取乘客的生命徵象，並使用該數據來調整溫度、照明、環境噪音，甚至芳香劑等設定，還具備聲控和手勢識別等功能，確保駕駛流暢地調整車用設定。

通用汽車全球設計副總裁辛科 (Michael Simcoe) 表示，每個概念都反映了乘客在特定時刻的需求和願望，以及通用汽車對未來交通運輸的願景。這對通用汽車來說是一個特殊的時刻，因為我們正在重新構思未來 5 年乃至更長時間的個人交通工具。

目前這僅僅只是飛天概念車的設計，目前尚不清楚通用汽出未來是否真打算量產商用版本。

通用發夢造「凱迪拉克飛天車」(圖片：通用)

摩根士丹利一項研究指出，2040 年自駕飛行車的價值可能達到 1.5 兆美元。華爾街分析師表示，CES 消費性科技競技的聖地，沒有一些看起來像瘋子的概念，CES 就不會是 CES。

通用汽車週二還表示，希望在 2025 年前在電動和自動駕駛車領域上投資 270 億美元，實現全球銷售 100 萬輛電動汽車的目標，並在此前生產 40% 的美國入門級電動汽車。

美國底特律的三大汽車 (通用、福特和克萊斯勒集團) 中，只有通用汽車今年將重點放在 CES 上，福特今年宣布缺席、克萊斯勒集團以互動產品導覽展示最新技術。

【鉅亨獨賣】新光恒生科技指數基金，1/11 起霸氣登場！