福特目標價獲調升 但維持評級 瑞銀：明年業績恐拼不過通用、特斯拉

瑞銀分析師 Patrick Hummel 調升福特 (F-US) 股票目標價，自 6.7 美元調升至 9 美元，但因擔憂福特業績落後通用 (GM-US) 和特斯拉 (TSLA-US)，而沒有調升評級，維持在等同「持有」的水準。

瑞銀分析師表示，經過業績井噴的第三季，以及因推出新型 F-150 皮卡而有顯著影響的第四季後，現在重點已經轉移至 2021 年。

福特新型 F-150 皮卡（圖片：AFP）

「動能看起來有利：新的一年開始，庫存很低，而新型 F-150 的需求可能很高，福特 2021 年調整後的 EBIT 應該能至少符合該公司 2020 年最初疫情爆發前的財測。」分析師估計該全年調整後 EBIT 為 61 億美元。

「從正面來看，這是福特自助的故事，其新管理團隊能透過降低北美結構成本並重組目前虧損的國際業務的方式來提高收益。」

「然而，福特仍存有結構性挑戰。福特在電氣化方面落後通用汽車和其他全球化 OEM，這可能需要更高的投資，也會對未來的自由現金流帶來壓力。」

此外，瑞銀提到，全尺寸的皮卡領域競爭日益激烈，包括特斯拉的電動皮卡 Cybertruck 和一些電動車初創公司推出的產品，這可能會讓福特最暢銷產品的利潤承壓。

福特週一收高 3% 至 8.80 美元，今年迄今仍有 5% 以上跌幅，表現遜於大盤，同期 S&P 500 指數約漲 12%。